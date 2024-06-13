恆春驚見今年屏東首例白鼻心狂犬病　防疫所籲飼主注射疫苗

▲注射狂犬病疫苗 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

今年恆春半島連續出現4例鼬獾及1例白鼻心狂犬病，已累計5例野生動物狂犬病案例，屏東縣動物防疫所呼籲民眾遵守「二不一要」原則共同防範狂犬病─不接觸野生動物、不棄養寵物、要每年帶犬貓及人工飼養的食肉目動物注射狂犬病疫苗，以確保家中毛小孩及自身安全。

該防疫所指出，恆春鎮自103年及104年出現白鼻心狂犬病後，105年到112年間皆無白鼻心狂犬病案例，今年出現首例。目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，民眾若不慎遭疑似狂犬病動物抓咬傷，請用肥皂、清水沖洗並以優碘消毒傷口後盡速就醫，如發現死亡食肉目野生動物（鼬獾、白鼻心、食蟹獴等），請通報屏東縣動物防疫所送驗。

為因應持續擴散的野生動物狂犬病疫情，飼主應依法每年替家中飼養的犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，違者將依「動物傳染病防治條例」處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請自行至動物醫院或防疫所巡迴場次施打，犬貓狂犬病疫苗巡迴注射活動6月在鹽埔鄉、萬巒鄉、新埤鄉，7月在竹田鄉、東港鎮、里港鄉、佳冬鄉、林邊鄉等鄉鎮舉辦，相關資訊可電洽08-7224109或上屏東縣動物防疫所官網「狂犬病專區」(https://gov.tw/pSi)查詢。

近期活動場次

鹽埔鄉

6月13日(四) 14:00-16:00 洛陽大廟

萬巒鄉

6月18日(二) 10:00-12:00 赤山菜市場

6月18日(二) 14:00-16:00 萬金活動中心

6月19日(三) 10:00-12:00 五溝活動中心

6月19日(三) 14:00-16:00 佳和活動中心(亦有免費晶片植入)

6月20日(四) 10:00-12:00 萬巒萬和萬全三村聯合辦公室

6月20日(四) 14:00-16:00 新厝活動中心

新埤鄉

6月25日(二) 10:00-12:00 南豐三聖宮

6月25日(二) 14:00-16:00 箕湖社區太子宮(亦有免費晶片植入)

6月26日(三) 10:00-12:00 伯公下之社區關懷據點

6月26日(三) 14:00-16:00 建功社區活動中心

6月27日(四) 10:00-12:00 萬隆社區昭天宮

6月27日(四) 14:00-16:00 餉潭村辦公處