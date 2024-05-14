帶愛貓赴澳工作因999晶片卡關　動物醫院代辦出包要賠健檢費

▲女子申請帶愛貓赴澳洲工作，卻因植入999晶片卡關。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

林姓女子2022年請北市1家動物醫院代辦寵物貓入境澳洲手續，花錢做完健檢與接種狂犬病疫苗等手續後，卻因愛貓植入的是999晶片而卡關，林女主張動物醫院辦事不力、竟不知澳洲政府早已禁止植入999晶片的寵物入境，害她無法如期赴澳工作，提告求償56萬餘元，台北地院審結，認定動物醫院確有疏失，但僅需賠償1.6萬餘元體檢等費用，可上訴。

999晶片意指「999」開頭的15碼寵物登記晶片，行政院農委會（今農業部）2012年12月，已向國內寵物登記機構公告這款晶片為「測試晶片」，可能因掃描機感應不到、導致攜帶寵物出國時，遭判定為無效晶片而衍生爭議，籲請寵物登記站與飼主向政府單位申請合格15碼或10碼晶片。

本案林女遇到的狀況就是不知愛貓被植入這款999晶片，在主管機關公告10年後才發現。林女提告指稱，2022年底想帶愛貓一起赴澳洲工作，預先請北市1家動物醫院代辦寵物出國手續，做完健檢、檢測狂犬病抗體與接種疫苗都合格，上網填寫入境申請卻被系統拒絕。

▲動保員用掃描機感應查看寵物植入的晶片。（示意圖／台北市動物保護處提供）

林女說自行上網查詢，才知澳洲政府早就公告禁止999晶片，國內主管機關也提醒過，她委託的動物醫院標榜專業代辦，收費後卻沒盡注意義務，害她不僅花錢為愛貓重新植入合格晶片、再跑1遍體檢與送件流程，還延誤出國行程51天，蒙受工資與房租等損失，要求連同3倍懲罰性賠償金，賠償56萬餘元。

擔任動物醫院負責人的獸醫否認有疏失，聲稱僅協助辦理林女愛貓檢測狂犬病抗體、代送檢測文件給農業部動植物防疫檢疫署，並已取得澳洲官方認證文件，但不含代辦寵物出國審查核可，也沒保證必定能入境澳洲，況且林女愛貓最初的晶片是在別的登記站植入。

法官審理認為對話紀錄顯示，林女雖沒委託本案動物醫院代辦申請寵物輸入澳洲許可，而是林女自己上網填寫申請表格，但雙方當初約定本意，動物醫院應協助林女取得寵物可輸入澳洲的必備文件，而寵物晶片款式有無合格，用掃描機感應便知。

法官指本案動物醫院負責的獸醫具有專業能力，連林女身為素人飼主都能查到999晶片爭議，專業獸醫怎能推諉不知，何況台北市動保處2012年12月發函給轄內動物醫院提醒999晶片爭議，本案動物醫院也是受文者之一，可見確有疏失、未依約履行義務。

法官認定本案動物醫院該賠，但林女無法舉證真的被延誤赴澳工作行程，並因此損失工資與額外支付房租、交通費等，林女本件也不是依據《消費者保護法》提告、不能請求3倍懲罰性賠償，因此判決動物醫院僅需賠償林女第1次為愛貓所做健診的花費1萬6000餘元，可上訴。