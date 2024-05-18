鼬獾原地打轉要注意！花蓮半年驗出10例狂犬病　籲施打疫苗

▲由於不斷有鼬獾出現狂犬病案例，花蓮縣政府加強重點地區犬貓疫苗注射。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮縣山區接連出現鼬獾出沒，為保護民眾與所眷養犬貓安全，花蓮縣政府於日前派請公職獸醫師除前往玉里鎮山區定點巡迴注射犬貓狂犬病疫苗外，也前往卓溪鄉針對獵犬施打疫苗，總計執行犬貓共42隻。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣幅員廣闊且為多山地形，山區農民農忙或遊客旅遊位處野生動物多樣的山區時，要特別請民眾注意不要隨意接觸及捕捉食用野生動物，以降低疾病傳播的風險，此外，基於疫情防控需要，也請民眾務必要攜帶家中犬貓每年注射狂犬病疫苗。

農業處長陳淑雯說明，近日玉里鎮山區有民眾上山時，發現路邊有一隻鼬獾在原地不停打轉之神經症狀情形，再加上近期案發地附近也有檢驗出鼬獾陽性案例，17日特別派請獸醫師先後前往山上及卓溪鄉為民眾飼養之犬貓，進行施打狂犬病疫苗及防疫衛教；陳淑雯說，防疫工作不分遠近，倘若農友有需要，可電洽在地鄉鎮公所或本縣動植物防疫所，皆可進行安排服務。

花蓮縣動植物防疫所（動防所）所長周黃得榮指出，花蓮近半年來已有約十例檢出鼬獾狂犬病陽性案例，而在四月下旬更有通報玉里當地一位民眾突遭闖入家中的鼬獾咬傷腳踝，後來傷者除了趕快就醫施打疫苗及免疫球蛋白外，該鼬獾經採集檢體送驗後確診為狂犬病陽性，所以為了提高當地犬貓動物的狂犬病疫苗免疫覆蓋率，也特別安排公職獸醫師分別前往玉里高寮活動中心及觀音里辦公處增加定點巡迴注射犬貓狂犬病疫苗計86隻。

動防所長周黃得榮補充，花蓮縣目前多個鄉鎮為高風險地區，為強化疫情防控，近期與各鄉鎮市公所已合辦犬貓狂犬病巡迴注射場次，包括瑞穗鄉5月20-28日21場次；卓溪鄉6月6-7及6月11-14日18場次；玉里鎮6月17-27日17場次。詳細資訊可上網參考動防所官網或臉書。

花蓮縣政府呼籲，防範動物狂犬病仍請務必遵守「二不一要」工作。民眾倘不慎遭受動物咬傷，也請先保持冷靜，牢記動物特徵，可用大量肥皂、清水沖洗15分鐘並以優碘消毒傷口後，儘速送醫（或衛生所）評估是否要接種狂犬病人用疫苗；關於咬人動物之處置，請儘速通報所在地鄉鎮市公所或動防所協助。

