科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

▲科威特移工宿舍大火，導致至少49人死亡。（圖／路透）



文／中央社

科威特南部曼加夫巿一棟住滿移工的6層樓建築今天清晨發生大火，至少已有49人命喪火窟。官員指出，這棟建築裡住了將近200名移工。

法新社報導，內政部指出，發生在首都科威特巿以南阿瑪迪省（Ahmadi Governorate）曼加夫巿（Mangaf）的這起事件造成49人死亡。當地是移工稠密地區。

路透社報導，當局於當地時間上午6時接獲報案。一名警官告訴國營電視台，作為工人宿舍的建築裡住了為數眾多工人，「有數十人獲救，但有許多人吸入濃煙而不幸喪生」。

副總理薩巴赫（Fahad Yusuf Saud Al-Sabah）前往現場視察，他痛斥建築物所有人違規、貪心而造成這起事件。內政部長表示，建物所有人已遭拘留，正就是否有過失接受調查。

官員指出，大火已獲控制，當局正在調查事發原因。法新社報導，現場影像可以看到，一共住了196人的這棟6層樓建築外牆已被燻黑。

油藏豐富的科威特外籍移工人數眾多，其中許多出身南亞和東南亞，他們大多從事營造或服務業。

消防總局（General Fire Department）的消息人士指出，一樓起火後濃煙上竄，罹難者吸入濃煙窒息。法醫團隊正在現場作業。

受害者國籍尚未公布，但是印度大使表示，他正在醫院探視生還者。

印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）在X平台發文表示，他「對這項消息深感震驚」、「向不幸罹難者家屬致上最深的哀悼」。

這場大火是科威特最嚴重火災之一。毗鄰伊拉克和沙烏地阿拉伯的科威特擁有全球約7%油藏。