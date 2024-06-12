　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

▲▼科威特移工宿舍大火，導致49人死亡。（圖／路透）

▲科威特移工宿舍大火，導致至少49人死亡。（圖／路透）

文／中央社

科威特南部曼加夫巿一棟住滿移工的6層樓建築今天清晨發生大火，至少已有49人命喪火窟。官員指出，這棟建築裡住了將近200名移工。

法新社報導，內政部指出，發生在首都科威特巿以南阿瑪迪省（Ahmadi Governorate）曼加夫巿（Mangaf）的這起事件造成49人死亡。當地是移工稠密地區。

路透社報導，當局於當地時間上午6時接獲報案。一名警官告訴國營電視台，作為工人宿舍的建築裡住了為數眾多工人，「有數十人獲救，但有許多人吸入濃煙而不幸喪生」。

副總理薩巴赫（Fahad Yusuf Saud Al-Sabah）前往現場視察，他痛斥建築物所有人違規、貪心而造成這起事件。內政部長表示，建物所有人已遭拘留，正就是否有過失接受調查。

官員指出，大火已獲控制，當局正在調查事發原因。法新社報導，現場影像可以看到，一共住了196人的這棟6層樓建築外牆已被燻黑。

油藏豐富的科威特外籍移工人數眾多，其中許多出身南亞和東南亞，他們大多從事營造或服務業。

消防總局（General Fire Department）的消息人士指出，一樓起火後濃煙上竄，罹難者吸入濃煙窒息。法醫團隊正在現場作業。

受害者國籍尚未公布，但是印度大使表示，他正在醫院探視生還者。

印度外交部長蘇杰生（S Jaishankar）在X平台發文表示，他「對這項消息深感震驚」、「向不幸罹難者家屬致上最深的哀悼」。

這場大火是科威特最嚴重火災之一。毗鄰伊拉克和沙烏地阿拉伯的科威特擁有全球約7%油藏。

ET快訊
湖人傳奇辭世！Logo爺球員時期僅1冠　退休後造8冠兩王朝
陳沂近距離觀賞AV男優裸體　她大叫「真的好心動」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

台男長度曝光！全球「小弟弟」最新排行　這國縮最多

G7峰會重點一次看！聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意「不予阻擋」

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

持槍惹議！副站長：是BB槍　「夜市都有看到...又沒違法」

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

養育12年愛貓告別式 媽幫梳毛留腳印淚崩

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

科威特移工宿舍「清晨大火」！至少49人命喪火窟

台男長度曝光！全球「小弟弟」最新排行　這國縮最多

G7峰會重點一次看！聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意「不予阻擋」

歐盟宣布對中國電動車加徵最高38%關稅　反制中過度補貼政策

韓國3款辣雞麵「太辣」被丹麥下令召回　三養集團回應了

陸女遊客希臘玩滑翔傘墜海喪命　目擊者：繩索把她拉進水裡

嬰兒爽身粉被控致癌　嬌生同意支付「226億天價」與美多州和解

86歲仍如20歲狂愛籃球　喬丹緬懷Logo爺：想和他對決更希望當隊友

4年來層級最高！蔣萬安今見鍾曉敏　「2因素」決定龔正來不來

即食穀物也在內！早餐「3個飲食地雷」勿踩　多吃對健康無益

女檢察官疑幫詐團律師男友！桃檢說詞挨批「放水」　法務部要查了

鹿港外籍女子驚傳「墜入大排水溝」　消防員漏夜搜救

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開：會封是有原因的

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節嘆：不會有太多痛苦

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

國際熱門新聞

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

全球「小弟弟」最新排行　台男長度曝光

韓辣雞麵被丹麥下令召回　三養集團回應了

希臘滑翔傘墜海　陸女遊客身亡

科威特移工宿舍大火　至少49人身亡

Google名字由來「竟是打錯字」

G7峰會聚焦俄國遭凍資產、中國生產過剩

日經：G7峰會將關切中國「生產過剩」問題

水壺有怪味　男同事「拿它自慰」還射裡面

歐盟對中國電動車加徵最高38%關稅

北約擬加碼力挺烏克蘭　匈牙利同意不予阻擋

活活烤死！女待桑拿房5小時皮肉分離亡

員工遭開除入侵系統　公司損失2195萬

驚現罕見「紅眼金蛇」！　專家揭來歷

更多熱門

相關新聞

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警

台南市佳里區內里蚶寮民宅，12日中午12時22分許傳出火警，現場冒出大量濃煙，台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動學甲、佳里、將軍、七股、西港等分隊，11車21人前往搶救。

法國凡爾賽宮突冒煙　緊急疏散遊客

法國凡爾賽宮突冒煙　緊急疏散遊客

曼谷洽圖洽市集大火！上千頭動物「活活烤死」

曼谷洽圖洽市集大火！上千頭動物「活活烤死」

新北工廠火警　警消現場搶救

新北工廠火警　警消現場搶救

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

關鍵字：

科威特移工宿舍大火火警

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

陳沂近距離觀賞裸男大叫好心動

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

女大生遭暴怒婦狠甩7巴掌　長髮男乘客出手解圍

三上悠亞被知名攝影師性騷！2人單獨裸拍：他越過藝術界線

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

女客脫光泡澡門突打開！全裸跟房務員對到眼

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

前4月實質月薪年增0.14％　實質總薪資平均逾6.3萬元

全聯便當「特價19元」！5千人震驚：還有肉

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面