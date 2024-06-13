土城大火3死！樓下鄰曝「對面窗戶映火光」：開門聽到劈哩啪啦響

▲土城大火奪3命，當下火勢十分猛烈，火舌不斷從陽台往外竄。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、戴上容、莊智勝／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓民宅今(13日)凌晨3時許傳出火警，初步了解疑似充電鋰電池起火惹禍，造成3人葬身火窟。住在樓下的鄰居透露，當時凌晨時分睡夢中突然聽到樓上有女性呼救，出門查看後才發現發生火警，急忙叫醒家人從後門逃生，一走出戶外，還見到4樓的父女從窗外爬出，站在雨遮上躲避火勢，最後迅速被到場的消防員救下。

消防局今凌晨3時32分獲報，立即出動48車、132人，到場時現場4樓全面燃燒，延燒到6樓，4時27分控制火勢，4時35分火勢熄滅。初步了解，該棟4樓至7樓是同一戶人家，為父母與一對兒女一家四口，而昨夜還有女兒男友也在家中，火警發生當下，因起火點位於4樓門口，且火勢猛烈阻斷逃生出路，最終只有父女順利出逃，而媽媽、兒子、以及女兒男友等3人均命喪火窟。

住在正下方的鄰居受訪時表示，當時凌晨時分，睡夢中突然聽到樓上有女性呼救，一打開門就聽到樓上傳來類似短路、「劈哩啪啦」的聲音，沒幾分鐘後透過窗戶望向對面大樓，竟反射出紅紅火光，因此立即把家人叫醒，並從後門出逃。鄰居表示，一逃出住家後，抬頭就見到4樓的父女從窗戶爬出，並站在雨遮上，隨後立即被消防員救下，幸運生還。

鄰居說，與樓上的鄰居沒有太多的互動，但平常見到面時都會點頭打招呼，一家人搬到這邊大概有5年，生活都很正常，偶爾也會聽到樓上傳來母親的管教聲，一家人相處都還算和諧，怎料一場突如其來的大火，一夜之間奪走3條人命。目前初步懷疑應是4樓園藝設備「綠籬機」鋰電池充電時因不明原因起火惹禍，但詳細原因為何，還有待火調人員進一步釐清。

▼樓下鄰居凌晨時聽到上方傳來女性呼救，驚覺起火，急忙帶著家人逃生。（圖／記者黃彥傑翻攝）