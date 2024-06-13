　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑鋰電池起火！土城惡火3死　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍

▲▼土城民宅惡火。（圖／記者羅翊宬攝）

▲土城民宅惡火，4樓竄出猛烈火舌。（圖／記者羅翊宬攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓民宅今(13日)凌晨3時許傳出火警，警消抵達現場時，4樓已經全面燃燒，且火舌不斷向上延燒，釀成3死慘劇。初步了解，住在4樓的一家4口從事園藝工作，疑似是在客廳替設備鋰電池充電，但電池卻因不明原因爆炸起火，才會釀成意外。

消防局3時32分獲報，出動48車、132人，現場4樓全面燃燒，延燒到6樓，4時27分控制火勢，4時35分火勢熄滅。消防隊員先在4樓處救出1男1女(均嗆傷)，另於6樓、7樓分別發現2男1女，均已無生命跡象，其中一名20多歲男性遭坍塌鐵皮屋頂壓住，明顯死亡，另外2人分別為一名20多歲男性、50多歲女性，經送醫搶救後仍宣告不治。

初步了解，起火點4樓到7樓為一戶，火警發生當下爸爸與女兒逃出嗆傷，而消防員在6樓尋獲的一對男女則為母子關係、另7樓發現的男子則為女兒男友，3人均不幸葬身火窟。據悉，該戶人家從事園藝工作，昨深夜於4樓替設備鋰電池進行充電，推測應是凌晨時電池因不明原因爆炸起火，且火勢迅速延燒，才會釀成慘劇；但詳細起火原因為何，還有待火調人員進一步釐清。

▼警消於現場救出一對父女，另外3人則不幸葬身火窟。（圖／記者陳以昇翻攝）

快訊／土城大樓凌晨火警　1死2命危。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
土城爸爸「情緒失控」衝醫院　里長：還有一具遺體在7F
快訊／鴻海續刷16年新高！　離200元剩一步之遙
會員轉教練被打槍...開車撞「成吉思汗」　失業男正面曝光
土城惡火奪3命！現場狂燒畫面曝　火柱直衝天際
快訊／巨嬰出運！00940重回發行價　自救會喊：解散
快訊／台積電創929新高秒填息！　指數飆漲逾300點
疑鋰電池充電起火！　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍
快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵
孕婦哭到台大醫門診「神奇事發生」　爸：妳是這醫生救的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」衝醫院：還有一具遺體在7F

土城民宅惡火內部構造曝！起火點在門口逃不了　濃煙上竄母子嗆死

會員轉教練被打槍...開貨車衝進「成吉思汗」　失業男正面曝光！

土城凌晨惡火奪3命！現場狂燒畫面曝　火柱濃煙直衝天際

十軍團中士騙12同袍溢領戰鬥加給　砸14萬投資精品結局獲緩刑

高雄馬路有坑洞！三角錐警示沒用…女騎士撞上慘摔滑行50米

疑鋰電池起火！土城惡火3死　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

宜蘭壯圍長照機構火警「烘衣機冒煙」　推輪椅緊急疏散46人

基隆警「女陪侍KTV」插乾股！還揪隊員當圍事　2警4業者收押禁見

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

胡歌睽違6年來台：好想你們！　「輪椅粉絲要合照」超暖回應

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

Toro爆劈腿！才被拍周旋於2女　前女友痛訴他「數度精神失控」

胡歌開心有台灣腔「我們不昏彼此」　來台表態「我便宜又好用」：記得找我

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」衝醫院：還有一具遺體在7F

土城民宅惡火內部構造曝！起火點在門口逃不了　濃煙上竄母子嗆死

會員轉教練被打槍...開貨車衝進「成吉思汗」　失業男正面曝光！

土城凌晨惡火奪3命！現場狂燒畫面曝　火柱濃煙直衝天際

十軍團中士騙12同袍溢領戰鬥加給　砸14萬投資精品結局獲緩刑

高雄馬路有坑洞！三角錐警示沒用…女騎士撞上慘摔滑行50米

疑鋰電池起火！土城惡火3死　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

宜蘭壯圍長照機構火警「烘衣機冒煙」　推輪椅緊急疏散46人

基隆警「女陪侍KTV」插乾股！還揪隊員當圍事　2警4業者收押禁見

為重症疾病孩童募款！德國在台企業聯手舉辦慈善足球賽

藍白恐提前表決覆議案？　她嗆造謠揭民進黨「想把陰謀變陽謀」

台積電ADR大漲6%　市值超車「股神巴菲特」波克夏

不是台大！2024年世界大學影響力排名出爐　「台灣第一」是這所學校

泰晤士世界大學影響力排名！台灣4校進前100　這間第25全台最強

土城惡火奪3命！里長曝「爸爸情緒失控」衝醫院：還有一具遺體在7F

土城民宅惡火內部構造曝！起火點在門口逃不了　濃煙上竄母子嗆死

王義川資料遭爆「來自中華電信子公司」　李孟諺沒正面回應

陸軍事迷花6元買回收書籍　一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

台灣男子24樓墜亡！　柬埔寨警方：頭部軀幹重傷過世

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

10歲女童遭「單親狼父」性侵664次：拒絕他就不理我

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

北捷OL被逼讓座崩潰撞破頭！假正義伯被警打臉畫面曝

女爭遺產被騙54萬　原來858萬早入帳

即／健身房遭撞畫面曝！館長揭主嫌動機

疑鋰電池起火釀禍！土城民宅惡火奪3命

快訊／土城民宅凌晨火警　一家「1死2命危」

獸父性侵女兒664次　她上健教課才知有問題

快訊／土城「1死2命危惡火」直擊　凌晨烈焰竄暗天

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／上班注意！　國1「6車追撞」大回堵

即／館長健身房疑遭尋仇！貨車撞進大門

更多熱門

相關新聞

消防人員火速救援　宜蘭長照機構46住民安全疏散

消防人員火速救援　宜蘭長照機構46住民安全疏散

宜蘭縣消防局昨（12）日晚間8時22分許，獲報壯圍鄉某長照機構發生火災，且現場已有火煙冒出。消防局考量長照機構等類似場所，一旦發生火災，死傷可能比較嚴重，立即出動54名消防人員、13輛消防救災車及7輛救護車前往搶救，將46位住民安全疏散，而這場火警幸無人員傷亡。

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

快訊／土城惡火增2死　母子、女兒男友喪命

快訊／土城「1死2命危惡火」直擊　凌晨烈焰竄暗天

快訊／土城「1死2命危惡火」直擊　凌晨烈焰竄暗天

快訊／土城民宅凌晨火警　一家「1死2命危」

快訊／土城民宅凌晨火警　一家「1死2命危」

科威特移工宿舍大火　至少49人身亡

科威特移工宿舍大火　至少49人身亡

關鍵字：

土城火警電池

讀者迴響

熱門新聞

幻象2000墜海　軍方停止打撈機體

女星耍大牌「要乘客出電梯」　遭譏「妳誰」2偶像被點名

泳裝妹拍學士服照！「一陣風吹來」畫面4000人讚爆

潮州副站長「服務態度不佳」　台鐵宣布懲處申誡2次

網紅廚師與2女陳屍旅館！友悲憤：誰准你提前登出

恐怖巨蟒吞女「撐出人形」　專家曝臨終細節

快訊／6縣市大雨特報　2縣市大雷雨警戒

張文綺月賺400萬元要上市上櫃遇詐騙

謝京穎婚禮到一半「剪掉長髮」　張書偉看超久被吐槽直男

玩真的！男子赴內蒙旅遊「抽中一匹馬」 牽出來合照「笑到僵掉」

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

台積電「外派工程師」揭血淚　首選國家曝

新冠又來「天選之人也中」　醫：哇哩勒！快篩陽7成

無名女神「小予」宣布懷孕！　

潛水驚見11個「詭異密封罈」…網悚喊別打開

更多

最夯影音

更多

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

快速道路「飛石反彈」　擊落重機騎士手腳骨折

胡歌逛松菸超親民：應該早點過來　聯絡霍建華.林依晨「該通的都通了」

騎單車遭砂石車擦撞險遭輾 伊娃Eva：警察都說我命大

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面