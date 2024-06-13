疑鋰電池起火！土城惡火3死　母子不治、女兒男友壓鐵皮下成焦屍

▲土城民宅惡火，4樓竄出猛烈火舌。（圖／記者羅翊宬攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城區延壽路一棟7層樓民宅今(13日)凌晨3時許傳出火警，警消抵達現場時，4樓已經全面燃燒，且火舌不斷向上延燒，釀成3死慘劇。初步了解，住在4樓的一家4口從事園藝工作，疑似是在客廳替設備鋰電池充電，但電池卻因不明原因爆炸起火，才會釀成意外。

消防局3時32分獲報，出動48車、132人，現場4樓全面燃燒，延燒到6樓，4時27分控制火勢，4時35分火勢熄滅。消防隊員先在4樓處救出1男1女(均嗆傷)，另於6樓、7樓分別發現2男1女，均已無生命跡象，其中一名20多歲男性遭坍塌鐵皮屋頂壓住，明顯死亡，另外2人分別為一名20多歲男性、50多歲女性，經送醫搶救後仍宣告不治。

初步了解，起火點4樓到7樓為一戶，火警發生當下爸爸與女兒逃出嗆傷，而消防員在6樓尋獲的一對男女則為母子關係、另7樓發現的男子則為女兒男友，3人均不幸葬身火窟。據悉，該戶人家從事園藝工作，昨深夜於4樓替設備鋰電池進行充電，推測應是凌晨時電池因不明原因爆炸起火，且火勢迅速延燒，才會釀成慘劇；但詳細起火原因為何，還有待火調人員進一步釐清。

▼警消於現場救出一對父女，另外3人則不幸葬身火窟。（圖／記者陳以昇翻攝）