　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉市府打槍性專區！顏翎熹揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

▲▼顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

▲嘉義市議員顏翎熹。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

記者閔文昱／綜合報導

有「最美議員」封號的嘉義市議員顏翎熹，過去曾多次主張成立性專區，她也在去年底提案請市府評估嘉義市成立性專區的可能性，不過日前卻遭市府打槍，表示「無地可用」。對此，顏翎熹直言，這在她看來，就是過於嚴苛的距離規範，以及消極回應部份民意欲成立性專區的意願。

顏翎熹今（23日）在臉書發文指出，她去年底提案請市府評估嘉義市成立性專區的可能性，今年2月15日收到市府回函，內文提到嘉義市全區經內政部核定為都市計畫區，根據社會秩序維護法第 91-1 條，性專區該區域若位於都市計畫地區，限於商業區範圍內設立，且應與學校、幼兒園、寺廟、教會（堂）等建築物保持適當之距離。

嘉義市政府參考內政部訂定《動產說明書應記載及不得記載事項》規定應揭露周邊環境標示半徑300公尺範圍內重要環境設施。因為嫌惡設施易對不動產交易價值造成負面觀感，影響消費心理的價值判斷，因此性專區適當距離採取300公尺為基準。

對此，顏翎熹質疑，綜觀國際有性產業的國家，大多未於律法明定性交易場所與敏感設施的距離，像是日本相關法律中，僅匡列出商店型特殊性娛樂需距離學校、圖書館或兒童福利設施200公尺。

▲▲顏翎熹日前送出提案，請市府評估成立性專區的可能性。（圖／翻攝自臉書粉專／Molly 翎熹）

▲顏翎熹日前送出提案，請市府評估成立性專區的可能性。（圖／翻攝自臉書粉專／Molly 翎熹）

另外，電子遊藝場同屬令人在意的八大行業之一，但《電子遊戲場業電子遊戲場業管理條例》明訂電子遊戲場業之營業場所，也僅需距離國民中、小學、高中、職校、醫院僅僅50公尺而已，就連相對來說性質更為相近的《嘉義市視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室業管理自治條例》中，也完全沒有規定與敏感設施的必要距離。

顏翎熹認為，性專區雖為鄰避設施之一，但《動產說明書應記載及不得記載事項》應揭露周邊環境標示半徑300公尺的規定，並不是等於鄰避設施都應該距離敏感設施300公尺；應揭露的重要環境設施，也並非全數都有設置與敏感設施的距離。

顏翎熹批評，嘉義市政府以300公尺為距離標準，套繪後無地可用，希望等待之後都市計劃變更再來評估設置事宜的說法，在她看來是過於嚴苛的距離規範，以及消極回應部份民意欲成立性專區的意願。

顏翎熹強調，訂定自治條例是中央下放至地方的權力，她尊重市府目前的決定，但未來她也會持續推動，希望讓大家更了解性產業，「性工作者是提供服務的勞動者們，同樣需要健保、勞保等權益保障。性產業時常會和性剝削劃上等號，但這應該是分開的兩件事；正因為沒有法律保障，性產業才會更容易發生性剝削。」

ET快訊
全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒欠你
中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛
孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」
中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google
老公新婚夜軟掉！　人妻氣瘋「逃回娘家」竟懷孕了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

軍方緊盯中共軍演是否「由演轉戰」　友盟國家有助台分享情資！

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

賴清德首度勗勉海軍陸戰隊　「我的責任就是保家衛國」

喊話恢復陸客、陸生　陸委會：希望北京儘快與我們溝通！

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

高空急墜6千英尺！　新航乘客曝亂流瞬間

凶器1周前在高雄已買好　三刀男待拘留室吃好睡好

峇里島市集撲克牌賣600台幣 超商只賣11元：不知怎殺價

台灣90年代老時光　回憶殺畫面一次看

長髮哥「戰袍洗3次才乾淨」　女友曝腥味濃到吐但有成就感

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

嘉市府打槍性專區！最美議員揭300公尺規定「無地可用」：太嚴苛

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

袁紅冰稱習近平指示佔領立院　黃國昌轉身詢問7白委：真的沒收到

柯建銘也在內！民眾黨翻綠過去國會改革案　罰則更重「人民偽證要被關」

軍方緊盯中共軍演是否「由演轉戰」　友盟國家有助台分享情資！

顧立雄剛上台就面對中共軍演！　萬一發生「第一擊」由他下指令

賴清德首度勗勉海軍陸戰隊　「我的責任就是保家衛國」

喊話恢復陸客、陸生　陸委會：希望北京儘快與我們溝通！

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

麥得飲食法風行　降低53%阿茲海默症風險

參加大馬ITEX發明展揮全壘打　明道中學代表團每組皆奪金銀牌佳績

「炸物店萬年油」黑如機油！營養師看傻　曝5大特點恐致癌

妻小熟睡！2寶爸夜襲酒醉女大生得逞　她崩潰休學重考

全台串聯「我藐視國會」明天7縣市開戰　開嗆藍白：台灣沒有欠你

快訊／69大魔王展威力　領航猿盧峻翔飆24分季後賽G1強勢飆勝

中捷被砍「女友先發文」遭酸！長髮哥霸氣護愛：多點Love ＆ Peace

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪　議會質詢要求南市府關心

反國會改革亂象！孕媽帶寶沒包圍立院　遭好友嗆「小孩可以丟了」

中共軍演！BBC：台灣人更關心星野源偷吃八卦　衝Google熱搜第一

「啦啦隊女神」黑絲長腿熱舞一半扣子爆開太襄！

政治熱門新聞

快訊／海軍班超軍艦監控共軍紹興艦畫面曝！

總統府遺憾中軍事挑釁　有信心守護國安

中共聯合利劍軍演　我國防部已派兵應對

25人違紀助選　民進黨中評會今開鍘

德國之聲質疑「反質詢」定義　吳宗憲：立法完成後會跟人民交代

「藐視國會」多容易就會觸發？　蘇巧慧示範給你看

快訊／偵獲中共蘇愷30、殲16等戰機49架次　35架次闖過台海中線

中共軍演截至傍晚派15艘作戰艦33軍機　火速進逼24海浬線

台商當政協在陸設籍　喪失台灣人民身分

立院表決卡案外案　黃捷影片打臉藍營

討厭民主已死卻挺521？呱吉443字回應

黃捷質詢早餐　白喬茵：別再說腦殘話

支持蓋「花東快」　柯曝3案態度

柯：協尋當年要「即問即答」的民進黨

更多熱門

相關新聞

蔡宗豪關心公辦都更請市府審慎處理勿蹈京華城案覆轍

蔡宗豪關心公辦都更請市府審慎處理勿蹈京華城案覆轍

台南九六新村都更案終於開始公告了，市議員蔡宗豪關切這起市府和國防部攜手合作的公辦都更建案，他說九六新村緊鄰成功大學，附近生活機能優異，近二公頃住宅區建案，市府透過『都更容積獎勵』方式約250戶公宅，希望市府要審慎處理『都更容積獎勵』項目，前台北市長柯文哲因京華城建案容積率暴增被起訴，台南市絕勿重蹈覆轍。

嘉義市表揚優良、資深護理人員

嘉義市表揚優良、資深護理人員

嘉義市機車駕訓「全額補助」

嘉義市機車駕訓「全額補助」

嘉義市六月阿勃勒盛開　親子出遊好時機

嘉義市六月阿勃勒盛開　親子出遊好時機

嘉義市YouBike將突破5百萬人次

嘉義市YouBike將突破5百萬人次

關鍵字：

嘉義市顏翎熹性專區市府權益保障

讀者迴響

熱門新聞

3張千萬發票無人領！　新北土城停車花60元中大獎

快訊／馮語婷首曝「無碼正面照」！

30歲朴寶藍詳細死因被判「急性酒精中毒」

直擊／謝和弦「帶134萬元現金」現身還錢！Keanna神隱

快訊／新垣結衣首發聲！　星野源公司凌晨急發聲明

看守所跟想像的不一樣　 3刀男情緒不穩一夜難眠

3家股票「淪壁紙」時間倒數！　最快11／18下市櫃

阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她

首颱「艾維尼」最快明天生成！估大轉彎北上　下周2天防鋒面雨彈

蝦皮「隔日到貨」活動害慘物流！司機：每天被扣錢

快訊／永和某高中前爆砍人案！1男濺血

解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」

侯佩岑、歐陽娜娜轉發「台灣必將回歸祖國」

大谷翔平被告知「換代打」　表情凍結畫面曝

兒搭中捷遭砍！父曝第一時間未跑原因

更多

最夯影音

更多

《The 8 Show》千玗嬉演技超瘋　才藝「表演上床」：我技術很好喔♥

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

廁所吞8顆鎮定劑壓壓驚？　三刀男行兇遭逮先送洗胃

楊祐寧陸綜疑「大鵰走光」！　網嚇壞...經紀人急回：大家冷靜

李多慧台北找房嘆：很貴呢！　住球場附近..夢想「騎車上班」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面