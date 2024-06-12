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社會 社會焦點 保障人權

快速道路「籃球大飛石」一顆星反彈砸重機　倒楣騎士慘摔手腳骨折

記者沈繼昌／桃園報導

臉書《報廢1公社》一段事故影片引發網友矚目，台61線北上高架路桃園市大園路段於6月10日下午，一輛小貨車行經該處時不慎輾過一塊籃球大小的落石，石塊撞上中央互欄後，後方重機騎士閃避不及撞上，整個人高速摔出，整段驚悚畫面讓人驚心動魄。大園警方指出，經初步調查，小貨車左前輪爆胎，重機騎士摔傷造成手腳骨折，送醫急救後並無生命危險，雙方酒測後均無酒精含量，至於石塊來源警方正調閱監視畫面調查中。

臉書《報廢1公社》一段事故影片昨（11）日在網路上引發網友矚目，一名重機騎士行經台61線西濱高架快速道路，車道上突然出現石塊，白色小貨車不慎輾過後彈飛，後方重機騎士閃避不及輾過重摔，整段驚悚畫面被後方轎車行車記錄器拍下，網友紛紛留言「希望騎士平安」、「台灣對於噴裝備罰則太輕了」、「也太倒楣了，那麼準」。

▲台61線大園路段於10日下午2時許，一塊重約10餘公斤落石害小貨車輾過後爆胎。（圖／翻攝自臉書《報廢1公社》）

▲台61線大園路段於10日下午2時許，一塊重約10餘公斤落石害小貨車輾過後爆胎。（圖／翻攝自臉書《報廢1公社》）

▲台61線大園路段於10日下午2時許，一塊重約10餘公斤落石害小貨車輾過後爆胎，後方重機騎士閃避不及摔車。（圖／翻攝自臉書《報廢1公社》）

▲台61線大園路段於10日下午2時許，一塊重約10餘公斤落石害小貨車輾過後爆胎，後方重機騎士閃避不及摔車。（圖／翻攝自臉書《報廢1公社》）

大園警方指出，44歲李姓男子10日下午2時許，駕駛白色小貨車行經台61線北上30.2K處內線車道時，不慎輾壓路面上長約30公分、寬約25公分，重達10餘公斤碎石導致左前輪爆胎，彈飛碎石造成後方重機61歲楊姓騎士閃避不及撞上後摔車。

大園警方到場後，楊姓騎士手腳均有骨折等傷勢，經送醫治療後並無生命危險，2名駕駛經警方酒測後均無酒精反應，至於肇事責任與碎石來源仍待警方調查釐清。

▲台61線大園路北上高架路段於10日下午2時許發生事故，白色小貨車左前輪輾過碎石後爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線大園路北上高架路段於10日下午2時許發生事故，白色小貨車左前輪輾過碎石後爆胎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線大園路北上高架路段於10日下午2時許發生事故，造成事故主因來歷不明碎石。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線大園路北上高架路段於10日下午2時許發生事故，造成事故主因來歷不明碎石。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線大園路北上高架路段於10日下午2時許發生事故，大園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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