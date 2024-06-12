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感情糾紛！友人網路互噴相約談判　16人中壢街頭球棒互K

▲中壢警分局10日晚間據報轄區吉林路出現集體鬥毆事件，立即出動快打部隊到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局10日晚間據報轄區吉林路出現集體鬥毆事件，立即出動快打部隊到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警方前（10）日深夜獲報，中壢區吉林路有群眾鬥毆事件，立即派遣快打部隊到場處理，結果警方趕到現場處理時，雙方還在相互叫陣，警方將雙方留在現場的7人拘捕到案後，再循線查獲9人與球棒等證物，共計16人到案，警方調查疑似男女感情糾紛，雙方在網路上互嗆後糾眾談判，警方訊後依妨害秩序罪、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警分局10日晚間據報轄區吉林路出現集體鬥毆事件，快打部隊立即到場壓制處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局10日晚間據報轄區吉林路出現集體鬥毆事件，快打部隊立即到場壓制處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，10日晚間近11時許據報在吉林路上有群眾鬥毆事件，警方快打部隊到場後，查出兩派人馬分持球棒到場對陣叫囂且相互攻擊，警方先後於事發地點及其他處所，將16人逮捕到案。

▲中壢警分局快打部隊處理群眾集體鬥毆事件後，將16人帶回分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局快打部隊處理群眾集體鬥毆事件後，將16人帶回分局偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，這場糾紛起因22歲何姓男子與28歲蕭姓女子，兩人的友人有感情糾紛，導致兩人在網路上互嗆，雙方各自撂人相約在吉林路上談判，未料卻擦槍走火分持球棒互毆導致大亂鬥，所幸警方及時到場制止，未讓事端擴大，其中何男這方的24歲張姓男子有挫擦等傷勢，警方偵訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌，將16人移送桃檢偵辦。

中壢分局呼籲，對於街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件警方絕對零容忍，將從嚴、從速偵辦，即時強力掃蕩不法分子藉故滋事，以壓制犯罪囂張氣焰，讓市民能感受警察打擊犯罪、除惡務盡決心。

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