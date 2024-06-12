退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

▲航警局今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園機場途中，趁機竊取旅客放置座位上方行李箱背包財物。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸籍韓姓、肖姓男子今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園國際機場途中，趁旅客不注意之際，竊取機艙座位上方行李箱之背包內財物，得手後還相互通報成果，航警局據報後於2人下機入境前拘捕到案，航警查出其中韓姓男子還是退役武警，退役後居然改行當「機艙老鼠」；桃園地院審理後將韓、蕭2人依竊盜罪判處應執行徒刑9月；竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，還可上訴。

▲航警局刑事大隊於下機入境前拘捕2人到案。（圖／航警局提供）

檢警調查，航警局刑事警大隊於今年1月間接獲新加坡籍旅客報案，指稱搭機來台旅遊時，在機上發現包包內現金遭抽換為一疊口罩，損失新台幣6萬元，導致行程無法繼續敗興而歸，案經航警局調查鎖定同機陸籍韓姓男子涉有重嫌，成立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，韓姓犯嫌習慣結夥行竊，藉由同夥接應轉移竊得財物，即使失風被逮也無法人贓俱獲，專案小組懷疑幕後另有空中竊盜集團操控指導。經專案小組月餘跟監、蒐證，今年2月間進行跨境佈署行動，於班機降落桃園機場後一舉緝捕韓姓陸籍旅客與同夥肖姓男子到案。

▲航警局刑事大隊人員於韓、肖2人入境前拘捕到案，並起出竊取贓款財物等證物。（圖／航警局提供）

檢調發現，2名陸籍犯嫌到案後，發現身上贓物包括有阿拉伯聯合大公國貨幣迪拉姆、亞洲印度盧比、菲律賓披索、泰、馬、港、加幣、印尼、越南盾等數10國貨幣，韓、肖2人坦承於大陸拜師學藝行竊，師承四川省綽號「禿子」，拜師需花費人民幣3萬元（約台幣13萬3千元）還奉納束脩，韓姓男子還是退役武警，去年10月起開始在亞洲各國領空行竊，未料卻栽在華航班機與台灣航警手上，桃檢複訊後依刑法加重竊盜罪嫌起訴。

桃園地院審理時，根據檢警查出2人於今年2月3日中午12時45分許、1時許在華航航班CI－904香港飛往桃園班機商務艙座位區，竊取2名旅客放置於座位上方行李櫃內背包信用卡、新台幣1萬1500元、人民幣500元，得逞後以通訊軟體聯繫互相回報收獲，並互相把風。韓、肖2人坦承犯行不諱，法官審結，依竊盜罪判處應執行徒刑9月，並依竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。