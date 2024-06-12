　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

▲航警局今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園機場途中，趁機竊取旅客放置座位上方行李箱背包財物。（圖／航警局提供）

▲航警局今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園機場途中，趁機竊取旅客放置座位上方行李箱背包財物。（圖／航警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

大陸籍韓姓、肖姓男子今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園國際機場途中，趁旅客不注意之際，竊取機艙座位上方行李箱之背包內財物，得手後還相互通報成果，航警局據報後於2人下機入境前拘捕到案，航警查出其中韓姓男子還是退役武警，退役後居然改行當「機艙老鼠」；桃園地院審理後將韓、蕭2人依竊盜罪判處應執行徒刑9月；竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，還可上訴。

▲航警局今年2月間搭乘華航班機自香港飛往桃園機場途中，趁機竊取旅客放置座位上方行李箱背包財物，航警局刑事大隊於下機入境前拘捕2人到案。（圖／航警局提供）

▲航警局刑事大隊於下機入境前拘捕2人到案。（圖／航警局提供）

檢警調查，航警局刑事警大隊於今年1月間接獲新加坡籍旅客報案，指稱搭機來台旅遊時，在機上發現包包內現金遭抽換為一疊口罩，損失新台幣6萬元，導致行程無法繼續敗興而歸，案經航警局調查鎖定同機陸籍韓姓男子涉有重嫌，成立專案小組報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，韓姓犯嫌習慣結夥行竊，藉由同夥接應轉移竊得財物，即使失風被逮也無法人贓俱獲，專案小組懷疑幕後另有空中竊盜集團操控指導。經專案小組月餘跟監、蒐證，今年2月間進行跨境佈署行動，於班機降落桃園機場後一舉緝捕韓姓陸籍旅客與同夥肖姓男子到案。

▲航警局刑事大隊人員於韓、肖2人入境前拘捕到案，並起出竊取贓款財物等證物。（圖／航警局提供）

▲航警局刑事大隊人員於韓、肖2人入境前拘捕到案，並起出竊取贓款財物等證物。（圖／航警局提供）

檢調發現，2名陸籍犯嫌到案後，發現身上贓物包括有阿拉伯聯合大公國貨幣迪拉姆、亞洲印度盧比、菲律賓披索、泰、馬、港、加幣、印尼、越南盾等數10國貨幣，韓、肖2人坦承於大陸拜師學藝行竊，師承四川省綽號「禿子」，拜師需花費人民幣3萬元（約台幣13萬3千元）還奉納束脩，韓姓男子還是退役武警，去年10月起開始在亞洲各國領空行竊，未料卻栽在華航班機與台灣航警手上，桃檢複訊後依刑法加重竊盜罪嫌起訴。

桃園地院審理時，根據檢警查出2人於今年2月3日中午12時45分許、1時許在華航航班CI－904香港飛往桃園班機商務艙座位區，竊取2名旅客放置於座位上方行李櫃內背包信用卡、新台幣1萬1500元、人民幣500元，得逞後以通訊軟體聯繫互相回報收獲，並互相把風。韓、肖2人坦承犯行不諱，法官審結，依竊盜罪判處應執行徒刑9月，並依竊盜未遂罪判處徒刑5月，得易科罰金，本案還可上訴。

  【更多新聞】

快速道路「籃球大飛石」一顆星反彈砸重機　倒楣騎士慘摔手腳骨折

經濟部指SRF推薦函無法律效力　桃市府轟「卸責」：嚴查污染排放

張善政視察龜山機捷A7聯外站新橋梁工程　期盼金安獎九連霸

 

ET快訊
Ella擁抱3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」
參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷
留學女向姑姑爭遺產　被騙走54萬　
新冠進入流行期！　300萬劑快篩免費發
快訊／雨勢擴大！3縣市大雨特報　下到晚上
影片曝！OL被逼讓博愛座　眾人怒：是給需要的人
快訊／周渝民低調現身靈堂　默默陪伴20分鐘
阿沁親揭「分手Faye原因」：那不叫愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

陸女博主遊肯亞遇超級洪水　光腳躲樹上極限求生12小時才獲救

南韓隊長孫興慜一手勢讓中國球迷崩潰　「不准在我們主場發出噓聲」

像心情溫度計！生理回饋技術助焦慮疾患突破陰霾

太平媽祖慈護警察創新舉　西螺福興宮頒贈績優警員1萬獎勵金

交往大叔男友　激戰超狂「1hr起跳」她累炸！醫師搖頭：傻傻的

Ella擁抱邱瓈寬3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」

花蓮星光音樂會北中南區都辦！6 ／29富里首登場　有專車1日遊

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

民眾黨也要下鄉辦廟口開講　黃國昌：打擊民進黨假訊息人人有責

Google名稱由來「竟是打錯字」！　原始構想超有巧思

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

華航、星宇5月營收同期最旺　台灣虎航前5月營收再創高

華航、星宇5月營收同期最旺　台灣虎航前5月營收再創高

繼長榮航（2618）上周五率先公布5月營收後，另外3家航空業者也接續公告5月營收，4家業者5月營收都創同期新高，華航（2610）客貨需求依然強勁，看好Q3旺季推升客運熱度攀升；星宇航空（2646）持續完善台越兩地布局；台灣虎航（6757）前5月營收創歷史新高。

總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜　北檢偵辦中

總統出訪行程疑遭華航職員洩密給共諜　北檢偵辦中

東京班機起飛喊卡「旅客下機」　華航：訊號異常更換飛機

東京班機起飛喊卡「旅客下機」　華航：訊號異常更換飛機

即／華航飛東京突喊卡！訊號異常急返停機坪

即／華航飛東京突喊卡！訊號異常急返停機坪

華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

華航7／14直飛西雅圖　訂位率上看9成

關鍵字：

2陸男退役武警華航行李櫃背包財物桃院

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

蔡尚樺火大回應！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面