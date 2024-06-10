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桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟！市府回應了

▲桃園SRF廠「敗部復活」

▲黃世杰(左三)接任法務部政務次長後，仍勤走基層。（圖／擷取自黃興隆臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

針對3家SRF廠商進駐桃園科技工業園區，經濟部在6日撤銷處分後，業者「敗部復活」又能進駐。前立委、現任法務部政務次長黃世杰10日發出2點聲明指出，市府應正視其遭撤銷的行政處分草率與輕忽，莫再堅持錯誤法律見解，否則將形同「假廢止、真放水」，重批市長張善政「打假球」罔顧觀音居民權益。

另外，市府、現職民代以民為念，另作適法處分廢止入園許可，守護觀音居民健康。由於，黃世杰在去年年底2024立委選戰，在各界跌破眼鏡下，以些微票數尋求連任失利的要因之一，即是台灣立方、可寧衛、立疆3家SRF廠商進駐桃園科技工業園區爭議！

選後，黃世杰仍勤走基層，並以其法學專長經賴政府延攬擔任法務部政務次長，並因其黃姓宗親於地方政壇影響力以及其具佳學經歷，被喻為綠營下屆市長實力人選。現今對於SRF廠商「敗部復活」將能進駐桃科，黃世杰看法格外引人關注。

針對經濟部撤銷桃園市政府廢止SRF專案入園許可處分，市府強調，因經濟部收回推薦函，三家SRF廠專案入園程序已不完備，市府依程序廢止原專案入園同意，依法有據，經濟部訴願結果令人遺憾。對於經濟部持續推動3家SRF廠商進駐，市府後續將落實把關污染物排放權管理，3家SRF廠商需符合環評規定，確保市民健康。

市府說明，桃科園區3家SRF廠商本不符合桃科園區土管規定，入園係依桃科土管要點第2點第4項第10目規定經工業主管機關核准專案入園，然專案入園的程序與條件已明訂於109年12月23日經濟部工業局召開之專案會議，廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部先向本府推薦，廠商再向本府申請入園，故如無經濟部先向本府推薦，本府不會允准入園許可。

惟經濟部後續來函本府表達收回對桃科園區3家SRF廠商推薦，因3家SRF廠商入園申辦未符合上開會議明定之專案入園程序，爰本府依規定廢止SRF專案入園許可，乃依法有據。然經濟部訴願決定書所持理由，則弱化推薦函的必要性，僅認定本府入園同意函所裁量之基礎為「取得必要條件」與「廠商需承諾事項」，且經濟部僅視推薦函為機關間協商與政策表述，而忽略本府在審查可否專案入園時，需視是否取得經濟部推薦函之事實，本府對經濟部此項認定深表遺憾。

黃世杰今天則發出的2點聲明如下：

一、桃園市政府應正視其遭撤銷行政處分的草率與輕忽，莫再堅持錯誤法律見解，否則將形同假廢止真放水，罔顧觀音居民權益：據經濟部的訴願決定書中記載：「原處分機關…未於處分函中記載廢止之法令依據，訴願答辯書亦僅稱依行政程序法等相關規定辦理，而未敘明具體法條規定…」我們才發現，原來桃園市政府今年三月份，廢止3家SRF電廠入園許可處分時，並未論述廢止的原因，僅以經濟部收回推薦函為理由，即輕率做出處分。重要的是，經濟部已三度發函告知，其推薦函僅為政策表述，無法律效力。

▲桃園SRF廠「敗部復活」

▲經濟部訴願決定書。（圖／黃世杰服務處提供）

可見桃園市政府明知法律見解有誤，卻仍執意把有瑕疪的理由做成處分，所以當然未能通過訴願程序的法律審查，也自然會遭經濟部撤銷。從專業角度來檢視，不免讓人感覺桃園市政府在假廢止、真放水，張善政市長儼然打了一場假球。

二、桃園市政府不是無計可施，盼桃園市政府、現職民代以民為念，另作適法處分廢止入園許可，守護觀音居民健康：

然而，桃園市政府並非真的無計可施。實務上，行政機關的處分因法律瑕疪被撤銷後，不是不能在完備理由後，另為適法之處分。以本件而論，桃園市政府若真心與民意站在一起，想替人民解決問題，可以另以《行政程序法》第123條第5款規定，「為防止或除去對公益之重大危害」為依據，以造成對當地環境與居民的重大危害為由，再次廢止入園許可，阻止SRF電廠進駐。

遺憾的是，桃園市政府做處分時草率輕忽，該做的事情不做，卻在事後表示「遺憾」。殊不知訴願委員只是為了維持法治，不得不撤銷其草率的處分。桃園市政府竟倒果為因，把自己做處分時，刻意放水而一手造成的訴願決定，說成「經濟部持續推動3家SRF廠商進駐」，並表示「後續將落實把關污染物排放權管理，3家廠商需符合環評規定」。明顯已經實質決定要放水讓廠商進駐，這一連串精密的算計，請關心此事的市民朋友，不可不慎。

黃世杰並呼籲現職民意代表，莫忘初衷，桃園科技園區的主管機關是桃園市政府，只有桃園市政府才有權責，決定廠商能否入園。若是繼續陪桃園市政府打假球，甚至只問顏色、不看是非，就更加證明，無心替百姓解決問題，過去那些話只是選舉時的政治操作。

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