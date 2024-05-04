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停火協議陷僵局！傳美國施壓卡達　要求「驅逐哈瑪斯領導人」

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯曾向卡達總理穆罕默德施壓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與哈瑪斯的停火協議談判多次觸礁，如今有消息指出，美國國務卿布林肯曾告訴卡達，若哈瑪斯持續拒絕停火協議，就應該將哈瑪斯領導人從杜哈驅逐。卡達似乎也準備接受這項提議，目前已告知哈瑪斯高層，應找尋新的備用住所。

根據《華盛頓郵報》報導，美國一位不具名的官員透露，布林肯（Antony Blinken）4月曾向卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）表示，若哈瑪斯持續拒絕停火協議，那麼就應該將哈瑪斯領導人從首都杜哈驅逐。

有3位匿名消息人士透露，由於近幾周談判陷入僵局，因此卡達官員已向哈瑪斯建議，包含領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在內的哈瑪斯官員，需要找尋新的備用住所，以防他們必須要離開杜哈。

雖然拜登政府將驅逐哈瑪斯視為威脅的籌碼，但分析人士認為，關閉哈瑪斯在杜哈的辦公室將讓雙方的溝通複雜化。

前美國駐卡達大使特羅斯（Patrick Theros）表示，若將哈瑪斯趕出卡達，對白宮來說會成為一場惡夢，這實際上阻礙了未來任何一場談判，「我們這是在自討苦吃。」

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