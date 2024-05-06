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以色列、哈瑪斯互轟釀22死　停火談判「1條件」談不攏瀕臨破局

▲▼加薩走廊南部城市拉法。（圖／路透）

▲加薩走廊南部城市拉法5日再遭以軍轟炸，造成至少19人喪生。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加薩走廊南部城市拉法5日再遭以軍轟炸，造成至少19人喪生；與此同時，哈瑪斯對以色列南部發動攻擊，造成3名士兵死亡，目前正在埃及開羅舉行的停火談判也瀕臨破局。哈瑪斯要求以色列從加薩走廊永久撤軍，以色列總理納坦雅胡堅定拒絕，「無法接受這一點。」

根據CNN、路透社報導，經過一輪談判之後，哈瑪斯談判代表團已經離開埃及，儘管埃及官員對外指出，這次的談判取得重大進展，但從雙方的公開聲明中顯示，兩邊的分歧仍舊很大，主要在於「永久撤軍」這一點，依舊談不攏。

哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）發表聲明指出，哈瑪斯仍舊渴望能達成協議，但任何提議都必須保證以色列撤軍，並永久停止對加薩走廊進行攻擊。他重申，談判代表團進行了深入且認真的討論，同時指責以色列政府在加薩犯下大量的罪行。

▲▼加薩走廊南部城市拉法。（圖／路透）

▲加薩走廊南部城市拉法。（圖／路透）

納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）反過來指責哈瑪斯在談判過程中提出無法接受的要求，尤其要以色列從加薩撤軍，這一點是完全不可能的，「雖然以色列表現出意願，但哈瑪斯仍固守其極端立場，其中要求我們從加薩撤出所有軍隊、結束戰爭並讓哈瑪斯掌權，以色列完全無法接受這一點。」

儘管雙方在結束戰爭的問題上仍陷入僵局，但以色列已初步同意部分條件；消息人士透露，這些條件包含釋放數百名巴勒斯坦囚犯、停火數周，以換取釋放20至33名人質。

▲▼加薩走廊南部城市拉法。（圖／路透）

▲加薩走廊陷入嚴重人道主義危機。（圖／路透）

雙方在埃及談判的同時，激烈戰火依舊持續，以色列5日朝拉法發動空襲，造成至少19位巴勒斯坦平民死亡，其中包含3名兒童和1名嬰兒。哈瑪斯則在5日朝位於加薩南部、埃及北部邊界的凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點發射火箭砲，造成3名以色列士兵死亡。

根據以色列統計，哈瑪斯10月7日的攻擊造成1200名以色列人死亡；加薩衛生部數據則顯示，以色列對加薩走廊發動攻擊後，已造成3.46萬名巴勒斯坦人死亡，超過7.7萬人受傷，引發嚴重人道主義危機。

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