刺青男鬧區咆哮「隨機攻擊路人」還撕衣服　桃園警辣椒水制服

記者沈繼昌／桃園報導

胡姓男子昨（7）日傍晚光著上身、露出滿身刺青圖案在桃園市鬧區大吼大叫，一度隨機攻擊路人，還撕毀路人衣服，嚇得路人紛紛閃避！桃園警分局據報後出動快打部隊到場處理！員警上前制止時，壯碩的胡男不斷與員警拉扯，員警以辣椒水噴灑後，合力將他制伏並強制送往桃園療養院就醫，隨後通知家人到場照顧，由於被攻擊路人則提告胡男，警方則依毀損、傷害罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲胡姓男子昨天傍晚光著上身露出刺青圖案在桃園區街頭隨機攻擊路人，桃園警方快打部隊到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲胡姓男子昨天傍晚光著上身露出刺青圖案在桃園區街頭隨機攻擊路人，桃園警方到場，並噴灑辣椒水制止。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，昨天傍晚約6時許，31歲的胡姓男子光著上身在桃園區中華路、民族路口附近大吼大叫，不斷向路人咆哮挑釁，隨機攻擊路人，還一度與路人起爭執，撕毀路人上衣並揮拳恫嚇，導致一名男子頸部、手背臂受傷，桃園警分局武陵派出所據報後，立即出動快打部隊到場制止。

▲胡姓男子昨天傍晚光著上身露出刺青圖案在桃園區街頭大吼大叫，引起路人側目。（圖／翻攝自臉書《社會事新聞影音》）

胡姓男子面對員警制止，仍繼續拉扯路人，員警噴灑辣椒水制止，胡男一度向員警嗆「我不是神經病」，隨即改口「我有病」等語，快打部隊唯恐胡男繼續騷擾路人，以人牆隔開胡男，胡男被辣椒水噴灑後痛地蹲在地上吼叫，員警則合力壓制，並強制戒護送往桃園療養院治療，並通知其家屬到院照顧。

據了解，胡姓男住在北部地區，因其情緒不穩曾多次在桃園區鬧事紀錄，事發時並未嗑藥或飲酒，員警也請其家人多加照顧，至於路人提告部分，警方受理後依毀損、傷害罪嫌移送桃檢偵辦。