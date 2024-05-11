夜店散場不小心碰到「5男2女大亂鬥」　桃園警電擊槍威嚇逮人

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區新生路今（11）日凌晨發生集體鬥毆事件！中壢警方據報後立即出動快打部隊到場處理，據了解是2方人馬疑似在夜店散場後互相碰撞後發生口角，現場有5男2女發生推擠互毆，員警以電擊槍威嚇雙方才罷手，警方將7人帶回派出所處理，雙方事後同意和解，但警方仍依妨害秩序罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢區新生路今天凌晨發生集體鬥毆事件，警方據報出動快打部隊到場處理。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

▲中壢區新生路今天凌晨發生集體鬥毆事件，警方快打部隊到場制止雙方鬥毆。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

中壢警方指出，今天凌晨4時許，中壢派出所接通報，中壢區新生路有聚眾鬥毆事件，立即出動快打部隊到場，以優勢警力制止在現場大亂鬥男女，由於雙方都有酒意，一時間都不願停手，員警持電擊槍以勢威嚇才讓雙方罷手，一旁路人都被這場街頭快打嚇傻眼。

▲桃園市中壢區新生路今天凌晨發生集體鬥毆事件，警方快打部隊到場協處。（圖／翻攝自臉書《大內壢生活分享》）

經警方調查，兩派人馬自新生路上夜店飲酒散場後，28歲楊姓女子語22歲曾姓女子不慎碰撞後發生爭執，楊女這邊共有2女3男，與曾女這方共1女1男相互推擠而產生鬥毆，路人見狀唯恐事端擴大立即通報警方到場，經員警將雙方共7人帶回派出所偵訊，訊後雙方同意和解，警方則依妨害秩序罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

中壢警方呼籲，民眾飲酒後應理性，嚴禁街頭暴力行為，更勿挑戰公權力，警方處理街頭暴力將從嚴依法究辦，決不姑息。