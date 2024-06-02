拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

▲2023年9月，納坦雅胡與拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登5月31日宣布，以色列已經提出最新的「停戰3階段提議」。未料，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1日卻堅稱，結束該國在加薩戰爭的條件「沒有改變」，引發人們對於拜登和平提議的質疑。

拜登5月31日表示，以色列提出的停火3階段包括停火6週與釋放人質、以色列撤出、重建加薩。他認為這是終結以哈戰爭的最佳之道，也呼籲哈瑪斯接受，因為這個伊斯蘭激進武裝組織，已經退化到不能夠再發動如同去年10月7日襲擊的程度。

此消息一出，聯合國、英國、法國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國紛紛表達支持，卡達與埃及也加入華府行列，呼籲交戰雙方「敲定」研議中的停火提議。哈瑪斯也表示，他們「正面」看待這項計畫，並且準備「積極且有建設性地處理任何以永久停火為基礎的提議」。

不過，以色列總理辦公室1日卻發布聲明表示，「以色列結束戰爭的目標沒有改變，也就是摧毀哈瑪斯軍事與統治能力、釋放所有人質、加薩不再對以色列構成威脅。在這些條件被滿足之前，以色列同意停火的想法是行不通的。」

CNN與衛報紛紛指出，納坦雅胡重申哈瑪斯必須被完全摧毀，以色列才會同意結束在加薩的戰爭，讓外界對於拜登宣布、以色列領導的新停火協議產生質疑。