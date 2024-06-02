　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

▲▼2023年9月20日，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和美國總統拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲2023年9月，納坦雅胡與拜登在紐約會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統拜登5月31日宣布，以色列已經提出最新的「停戰3階段提議」。未料，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1日卻堅稱，結束該國在加薩戰爭的條件「沒有改變」，引發人們對於拜登和平提議的質疑。

拜登5月31日表示，以色列提出的停火3階段包括停火6週與釋放人質、以色列撤出、重建加薩。他認為這是終結以哈戰爭的最佳之道，也呼籲哈瑪斯接受，因為這個伊斯蘭激進武裝組織，已經退化到不能夠再發動如同去年10月7日襲擊的程度。

此消息一出，聯合國、英國、法國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國紛紛表達支持，卡達與埃及也加入華府行列，呼籲交戰雙方「敲定」研議中的停火提議。哈瑪斯也表示，他們「正面」看待這項計畫，並且準備「積極且有建設性地處理任何以永久停火為基礎的提議」。

不過，以色列總理辦公室1日卻發布聲明表示，「以色列結束戰爭的目標沒有改變，也就是摧毀哈瑪斯軍事與統治能力、釋放所有人質、加薩不再對以色列構成威脅。在這些條件被滿足之前，以色列同意停火的想法是行不通的。」

CNN與衛報紛紛指出，納坦雅胡重申哈瑪斯必須被完全摧毀，以色列才會同意結束在加薩的戰爭，讓外界對於拜登宣布、以色列領導的新停火協議產生質疑。

 
ET快訊
快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了
今全台防豪雨　「下最大」時間曝
孫安佐房間「一大桶符水」爸爸放的　「呸！我直接吐掉」
體育生偷拍多女　家長控北部知名高中淪「校園版N號房」
桃園3寶爸「持菜刀搶劫路人」！得手900元下跪道歉
孫安佐直播「是在跟外界求援！」她喊話狄鶯孫鵬：情勒會害死孩子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

天災前兆？越南驚現「超大地震魚」身長4.5公尺　民眾搶圍觀

印度破50℃熱浪已釀56死！　多達19名選務人員中暑身亡

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

孫安佐喊：我家有錢，有需要拼命嗎？

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

孫安佐開直播怨爸媽

老婦人搭台鐵不肯出站　副站長提醒被英語回嗆

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

美國與非洲近36國結束軍演　中俄惡意影響力成新挑戰

第4度延期！波音星際飛機首次載人飛行　發射前最後一刻喊卡

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

印度大選總理莫迪穩了！　出口民調：執政黨大勝

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆：尊重你的工作　兩派網友戰翻

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘　狂吸萬人朝聖

北韓再次南飄「屎彈氣球」　首爾市緊急發布安全警告：請通報軍方

天災前兆？越南驚現「超大地震魚」身長4.5公尺　民眾搶圍觀

印度破50℃熱浪已釀56死！　多達19名選務人員中暑身亡

「防蚊液3成分」年齡限制一圖看！　專家：濃度高≠效果好

網製《鬼滅之刃》角色便當　再現戀柱、蝴蝶忍還有可愛禰豆子

身分證拿出來！「中2碼」玩樂園只要299元　一次爽玩水陸設施

「東高雄新都心」出線　專家：鳳山中崙具有發展力

小孟老師／6月2日星座運勢　天蠍愛要說出口

快訊／回波抵達！　全台「降雨最高峰」來了

幼稚園畢冊要價6600「飯店辦畢典」　家長驚總花費破萬元

拜登才剛宣布「最新停火提議」　納坦雅胡火速反駁：行不通

孫安佐房間被放滿符水！　亮出一大桶「喝下去苦苦的」直接吐掉

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

黑柴「各種體位」空幹狗娃娃...　媽傻眼：母湯哦！妳是女生耶

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

出生僅6周！男嬰睡覺遭家中哈士奇咬死

一妻二夫！兄弟「共享愛妻」狂生10孩

長相曝光！印26歲空姐「肛門塞1kg黃金」IG關閉

上億遺產是騙局　貪財女毒殺男友做白工

狗狗被「吊」在車外　雙腳離地喘不過氣

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

夫妻「富唱富隨」爽中20億刮刮樂：多做善事

狂殺49女　加拿大連環殺人魔獄中遇襲亡

中國網紅做的！靖國神社遭噴紅漆

更多熱門

相關新聞

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

以色列提三階段停火協議　關鍵要素一次看

美國總統拜登今天公布以色列提出的加薩（Gaza）停戰3階段提議，其中包括雙方停火，以及釋放遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）扣押的人質。

以軍證實：坦克已進入拉法市中心

以軍證實：坦克已進入拉法市中心

拜登宣布以色列新停火建議！哈瑪斯：積極考慮

拜登宣布以色列新停火建議！哈瑪斯：積極考慮

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

川普有罪　拜登陣營：沒人能凌駕法律之上

川普有罪　拜登陣營：沒人能凌駕法律之上

關鍵字：

以色列停火拜登哈瑪斯加薩談判和談

讀者迴響

熱門新聞

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

孫安佐發聲「我爸偷下毒」！　連PO限動激喊：我沒中邪

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

狄鶯控大姑「見孫安佐像見鬼」　孫鵬姪子：半夜打來罵人

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

癌症、慢性病「愛找5種人」！醫：沒症狀不代表沒事

孫安佐突開直播怨爸媽「我很清醒」！　懶和孫鵬說話：他太誇張了

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面