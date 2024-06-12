武玄壇被轟到關臉書！一票人看完「消災價目表」驚：該轉行了

▲武玄壇的服務價目表受到討論，不少網友看完後想轉行。（圖／翻攝臉書）



網搜小組／柯振中報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」公布神明合婚海報，瞬間遭到大量網友撻伐，鹿耳門天后宮也為此發出聲明，強調完全不知情。事件引發熱議後，武玄壇的臉書疑似已關閉，而壇內的法事價目表曝光，也讓網友傻眼詢問「是不是該轉行了」。

武玄壇日前在臉書發布神明合婚海報，聲稱廟內供俸的關聖帝君9日將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天后宮的媽祖合婚，消息立即掀起大量議論，天后宮也立即出面澄清，強調事前完全不知情，且並無授權此事，要求武玄壇刊登書面道歉啟事，否則會依法提告。

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事件發酵以後，不少網友為此跑去灌爆武玄壇的臉書，而武玄壇的臉書疑似也因此關閉。由於風波持續延燒，也有人挖出了武玄壇的法事價目表。

▼武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿。（圖／翻攝自臉書）



從價目表當中可以看見，武玄壇從事的服務十分多樣，除了點光明燈、太歲燈及文昌燈以外，還有問事、收驚、祭改、化煞及渡化嬰靈、冤親債主以及刺青等，更有神尊入神、寵物溝通及往生者溝通等項目，收費則是從最低200元至2萬元不等。

不少人看完價目表，不禁為之驚嘆，留言直喊，「看到價目表，思考是不是該轉行了」、「偶覺得後，偶倆要轉行惹」、「原來還有在幫刺青的喔」、「神明也有辦理寵物溝通，真棒」、「這麼好賺的嗎？」