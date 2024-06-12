媽祖關公合婚鬧劇　呂秋遠：自我感覺良好的惡意追求，恐違跟騷法

▲台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前因神明合婚海報引發爭議，不僅大量網友撻伐，鹿耳門天后宮也特地發出聲明，強調完全不知情。對此，律師呂秋遠認為，這件事對多數人來說可能就是場鬧劇，但這反映出有些惡人或邪靈，如何利用宗教操縱人心。

「信仰與迷信是不一樣的。」呂秋遠在臉書表示，「信仰，是我們把未知的力量，不論是哪一種宗教，當作人生的部分支持。但是迷信，則是當作全部的指引。」這次的合婚之亂，可以看出奇特的迷信會有多可怕，「神明不會說話，但是在人為的操作下，卻讓悲劇不斷發生。」

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呂秋遠說，神明對眾生向來憐憫，任何正信宗教的神明都是，「而令人擔憂的問題，永遠都是人，而不是神。人才會需要合婚，而不會是神」，神都是靜靜聆聽人類的苦難，但人是透過神明的名，以人的嘴說出自己的需求。

所以，他直呼，「這場鬧劇根本就是人的事，與神明一點關係也沒有」，有些宮廟的主事者，利用所謂的「降乩」假傳聖旨，「當有人相信，就會變成徹底的悲劇或鬧劇，但說穿了，都是人在作怪。」

最後，呂秋遠提醒，「自我感覺良好的惡意追求他人，甚至宣稱與他人已經合婚，可能違反跟蹤騷擾防制法。」且目前民法規定，結婚不必冠夫姓，「強行把別人冠夫姓，非常可惡，對於關公的原配，還有大道公，一點也不尊重。」