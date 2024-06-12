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小型消防車投入救災　「有效使用泡沫原液滅火」教育訓練強化救災效率

▲台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練，訓練人員由各分隊之分、小隊長參加，由於現今火災形式多樣，為消防人員不易到達火災地點使用，對搶救災害有效提升救災戰力。

▲台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

使用水進行滅火對消防人員來說是司空見慣，但面對因油類或與極性溶劑所發生之火災案件，實非可用水直接滅火，此常見為大樓地下停車場、專屬停車場、高科技廠房，但救災人員一開始抵達現場，面對大火不可能馬上深入火場，如經判斷無法以水進行滅火時，這時將小型消防車開進現場，利用虹吸原理將水(97％)或(94％)與泡沫原液(3％)或(6％)依比例進行混合，經由水帶將混合後的泡沫水傳送至前端高壓瞄子，藉由泡沫水流動壓力與空氣混合產生泡沫，以外部噴射泡沫方式進行火勢覆蓋阻隔氧氣供應的「窒息作用」，達到滅火效果。

▲台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第七大隊大隊長石家源表示，水源供需平衡訓練是為確保救災時水源不虞匱乏，但遇火災濃煙之現場，小型消防車是解決消防人員不易進入之戰力，所以熟悉車輛部署、操作及水帶佈線，是基層幹部所要俱備救災決策要迅速正確，也能增進與分隊人員團隊合作的默契。

▲台南市消防局第七大隊12日上午10時許，在七大隊後方廣場辦理小型消防車操作教育訓練，並配合新購置水箱消防車中繼供水訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，面對科技日新月異的今天，到達任何救災現場即用泡沫瞄子產生泡沫進行滅火，大大減輕消防人員不易進入救災現場之負擔，也會秉持市長黃偉哲理念，救災安全要重視，藉由這次辦小型消防車操作訓練，可以加深第一線災害搶救人員對泡沫與相關裝備器材的了解，救災現場人員操作與應變能力，讓市民生命財產安全更有保障。消防局也呼籲暑假將來臨，戲水時在水中發生危險，要牢記防溺5步「叫、叫、伸、拋划」，且冷靜不慌張才是自救的不二法則。

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