落實全民原教！新北「原住民族歧視與隱微歧視」課程開講

▲新北市府約50位同仁參與課程，瞭解原住民族所面臨的困境。（圖／新北市原民局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市原民局5月30日舉辦「原住民族歧視與隱微歧視」教育訓練，邀請臺灣大學社工系副教授Ciwang Teyra開講，約50位新北市政府各機關公職人員參與，藉由2個小時演講，讓與會者瞭解原住民族所面臨的歧視問題，期待市府員工能抱持多元理解的態度，面對原住民族各項議題。

長年致力於原住民族歧視議題的Ciwang Teyra副教授是來自花蓮縣秀林鄉的太魯閣族人，藉由分享自己及原住民族人們的生命經驗，及解釋各項原民政策歷史脈絡，讓參與者能瞭解原住民族面臨的歧視。Ciwang老師表示，所謂隱微歧視指的是-過去不被重視或被合理化的歧視，在受到主流文化觀點的影響下，使人們難以覺察自己的言行雖不帶惡意，卻可能造成他人不舒服或不愉快。

▲新北市原民局舉辦「原住民族歧視與隱微歧視」教育訓練，邀請臺灣大學社工系Ciwang Teyra副教授開講。

Ciwang老師說，像是原住民族人常常被認為是天生擅長唱歌跳舞、酒量好，或是應該要懂族語及族群文化，若不具備這些特點就不像原住民，而這些對於個人生命經驗與感受的忽略，是會對族人帶來身心健康的負面影響，也鼓勵大家藉由自我省思覺察，及具多元尊重的態度對話，來消弭對於原住民族的歧視。

教育局的張姓公務人員表示，透過講師的分享，更深刻了解到隱微歧視常在我們不經意的對話中產生，尤其近年社會常針對原住民族就學保障制度批判，起因主要是對制度內容的誤解，造成對原住民族人不友善的態度，在在顯示社會對於族群尊重還有許多進步空間，也鼓勵應持續推動隱微歧視宣導，才有可能從了解進而懂得尊重。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，原住民族歧視及隱微歧視於日常生活中隨處可見，希望藉由這次的課程，讓新北市府公務員瞭解原住民族正面對的困境，期盼從公部門做起，消弭對於原住民族的刻板印象及歧視，並提升多元族群文化敏感度來服務民眾。