南消二大踏勘高危險場所　掌握應變資訊以提升整體救災效率

▲台南市消防局第二大隊6日上午，於麻豆區「旗勝科技股份有限公司」，辦理火災搶救實地踏勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊6日上午，於麻豆區「旗勝科技股份有限公司」，辦理火災搶救實地踏勘，麻豆消防分隊向業主及員工宣導應加強用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火的正確觀念。

二大隊指出，該公司主要生產PCB軟式印刷電路板，位於麻豆區總爺藝文中心附近及鄰接台84線橋下，本次踏勘模擬因電器起火燃燒，事故發生後，場所立即啟動自衛消防編組進行初期滅火，員工疏散，通報消防隊，進行搶救動作，減少災情擴大。另現場由麻豆消防分隊向業主及員工宣導應加強用火用電安全，建立火場避難逃生及初期滅火的正確觀念，消防安全設備需保持完善、防火門常關並完善建築物防火區劃外，廠內人員需了解自衛消防編組任務分工及執行注意事項，並勤加辦理實兵演練。

消防局局長李明峯表示，公共安全的議題一直是市長黃偉哲相當重視的區塊，業者除了檢視自身管理，降低火災的發生外，更需加強在模擬火災的場景中，讓自衛消防編組演練操作順暢，以便於熟悉災害發生時，進行一連串的應變，除此也提醒員工平時應事先了解避難逃生路線圖並實際查看逃生梯間，才能於災害發生沉著應變。

第二大隊大隊長王騰毅表示，本次實地踏勘場所空間配置及避難逃生動線，期能藉由評估場所的致災風險因子，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對場所的損失，以確保在危險事故發生時可以及時處理，減少財產損失及人員傷亡。