外科醫師「病床嘿咻」女病患！18禁對話曝光　曾婚內出軌女護理師

▲對話紀錄。（圖／翻攝自網易新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省齊齊哈爾市一名乳腺外科醫生，被曝光出軌、勾引患者，詛咒自己妻子，與婚外女性在病房發生不正當關係等。流出的露骨對話紀錄顯示，這名男醫生的妻子也是一名醫生，兩人共同育有孩子。據悉，舉報者為女患者的男友。

據《新黃河》報導，6月10日，有網友通過平台舉報稱，黑龍江齊齊哈爾醫學院附屬三院乳腺外科趙姓副主任勾引患者，詛咒自己妻子等。

根據影片顯示，趙男拍攝了一張病床照片，稱「準備躺下，重溫戰鬥過的地方」。另外，趙男還對女方表示，「我喜歡妳，所以不想輕易放棄」、「如果咱倆處理得夠好，我們就是一輩子的」。

還有對話紀錄顯示，4月30日晚11時30分許，女方讓趙男哄妻子，對方語音道「哄她幹嘛？寶貝，她和我有啥關係」、「沒有她我就解脫了，好過了」、「我生理問題不一定非得用她，有妳就夠了……，祝她（妻子）得抑鬱症，開車出車禍……，走路出車禍，還能省我台車」。

6月11日，投訴的李姓網友（化姓）說，趙男出軌的對象是陳姓女友（化姓），雖然陳女和他沒有登記結婚，但兩人已經同居近20年時間，一直在南方某省生活。

陳女告訴他，2022年春節前後，他們回齊齊哈爾，陳女因生病在齊齊哈爾附屬三院某科做手術，認識了趙男，後來兩人逐漸有了聯繫，還發生了關係，「他倆離得遠，發生關係的次數不是很多。」

「今年5月，陳女給我說了她和趙男的事」，李男說，他感到憤怒，聯繫對方討說法，「趙男承認和陳女的事，掛斷電話時，他很嘲諷地笑我。」第二天，他便計劃乘飛機前往齊齊哈爾與趙男對峙，「朋友在機場工作，知道這件事後，把我身分證拿走了，說讓我接受趙男的經濟補償，別衝動，說如果有案底會影響正在上大學的孩子。」

李男說，「當天我最終沒去齊齊哈爾，晚上給趙男打電話，對方說給20萬元（人民幣，下同）的經濟補償。」此後，雙方還交涉過，但始終沒有談妥。趙男的妻子還打電話稱，這筆錢屬於敲詐勒索，「他們既然這麼說，我也不要求經濟補償了，院方對趙男處分即可。」

李男說，因為這件事，他已經和陳女不再交往了，他希望趙男能為自己的行為付出代價。

▲趙男。（圖／翻攝自網易新聞）

女友陳女說，自己和李男確實交往了近20年，2022年春節，她回齊齊哈爾老家，在齊齊哈爾醫學院第三附屬醫院做手術期間，認識了趙男，「原計劃7天出院，因皮膚脂肪液化，最後住院了22天，之後還得定期換藥。」出院後不久，她便離開了齊齊哈爾，但兩人的聯繫一直沒斷。

同年8月，因老家有事，陳女回到齊齊哈爾，趙男知道後，兩人再次聯繫，「聊天的話也越來越出格。9月中旬，我準備回南方某省，結果趙男表達了心意，兩人發生了關係。」此後，兩人主要以微信、電話聯繫，見面的次數不多。

陳女說，她始終沒想過和趙男在一起，也沒要求對方離婚，「趙男給我說，他2015年前後，因出軌同科室護士而離婚，2016年認識了現任妻子，兩人2018年前後結婚。」

陳女說，2023年10月，趙男和她見面後提出分手，並表示會給10萬元的經濟補償。今年2月，她再次與趙男見面，又發生了關係，「後來，趙男分兩次給了我5萬多元，但沒多久又以各種理由要回去了。」

今年2月，趙男的妻子聯繫到陳女，要求兩人不再聯繫，但趙男此後還在聯繫她。陳女說，「兩人沒有斷不是因為經濟補償，但趙男承諾的確實一直沒有兌現。」四五月前後，趙男的妻子稱，若不斷聯繫，將會告知李男，「我最後自己給李男坦白了此事。」

「他知道後，一個人出門了1個多小時，回來後問我要了趙男和他妻子的電話」，陳女說，李男本來第二天要去齊齊哈爾，但被朋友攔住了，「過去肯定要出事，但對方始終拒絕處理。」5月23日，李男去齊齊哈爾醫學院第三附屬醫院找趙男，但趙男始終躲著不見。

關於趙男詛咒妻子的對話紀錄。陳女說，趙男的工資一直是妻子管理，今年4月底，趙男的妻子將去外地培訓，她讓趙男安慰妻子，對方卻詛咒自己妻子。對此，陳女稱自己都看不下去趙男的行為。

既然趙男沒有錢，如何承諾經濟補償？陳女說，趙男稱自己會私下接一些手術，賺一些私房錢，用這筆錢補償她。聊天語音顯示，趙男說，「自己會給患者看看病，賺一些差價……，上次來了兩名患者，整了點錢……。」

李男說，他向醫院舉報後，醫務科回覆稱，醫生出軌病患不歸醫院管，趙男私接手術也沒證據。因此他決定網路舉報，「我想讓他們醫院負責人看看，趙男是什麼樣的人。」

據「百姓關注」報導，趙男的妻子接受採訪表示，李男提供的東西都是偽造、惡意篡改的，很多內容都是AI合成的，「我人在外地，回去後就報警，告他們造謠。」

對此，李男表示，他投訴的關於「趙男和女友陳女的事」是真實的，他可以負法律責任，這些對話紀錄至今仍在。

同日，齊齊哈爾醫學院附屬三院醫務科工作人員表示，此事已交相關科室調查，關於私接手術等問題建議提供更充分的證據，整件事需等調查結果。該院紀委回應，已介入調查。