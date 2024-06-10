人妻目睹「老公性侵11歲少女」　崩潰吶喊：你怎能這樣做

▲男鄰居的妻子親眼目睹丈夫企圖在住處後方性侵少女。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國武里南府一名11歲少女遭52歲男鄰居性侵兩次，對方還威脅若敢說出去就要殺了她。後來男鄰居又一次企圖性侵少女時，被他的老婆當場抓包，據傳這名人妻當場大喊「你怎麼能做這種事」。

泰媒Thaiger報導，這名少女是在今年3月11日與12日遭男鄰居性侵，曾向母親抱怨下體不適，47歲母親奴依（Nui）起初還以為是其他原因導致，並未放在心上，直到後來才發現事情的嚴重性。

4月19日村子舉辦活動期間，男鄰居的妻子親眼目睹丈夫企圖在住處後方性侵少女，當場大喊「你怎麼能做這種事」。奴依立刻向警方報案，也進行醫療檢查，確認少女有被性侵的跡象。

事發後，鄰居一家想私下處理這件事，起初提出給1萬泰銖（約新台幣8800元）的費用，後來增至5萬泰銖（約新台幣4.4萬元），以為受害少女一家會考量到經濟狀況收下這筆錢作罷。奴依拒絕所有提議，堅持採取法律行動。

然而當奴依與女兒6月8日一起前往警察局時，卻被告知員警已經下班，母女倆必須下次再來，「感覺就像是在蓄意阻撓，當我們準時抵達的時候，他們就說已經下班了」。

不只如此，受害少女除了要克服遭性侵的陰影，如今在學校還被霸凌，被同學嘲笑，且因為太過恐懼，她變得常常前往別的村莊到親戚家睡覺，才會有安全感。從起初事發至今已相隔數月，奴依公開呼籲相關當局介入調查並伸張正義。