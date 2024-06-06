鑽戒品牌主打一生1枚！她訂婚才知「男友把婚戒送別人」　怒揭出軌

▲一名女子訂婚時想買一輩子只能買一次的DR鑽戒，卻意外發現男友出軌了。（圖／翻攝自Darry Ring官網）

記者葉睿涵／編譯

澳洲網紅羅斯（Tallulah Rose）最近在TikTok發布影片，描述她的好友在購買訂婚戒指時，意外發現男友居然出軌了的難過經歷，警告她的粉絲「永遠不要相信男人」。

據《每日星報》報導，羅斯指出，她的朋友最近要與交往2年的男友訂婚，於是她開心地挑選了一枚價值1500英鎊（約新台幣6.2萬元）的DR鑽戒，因為這個品牌的賣點就是用戶在購買婚戒時，必須綁定身份、簽訂真愛協議，因此一名用戶一輩子只能買一枚DR鑽戒。

然而，當這名女子嘗試使用男友的身份證來買戒指時，卻意外發現男友之前就已經買過了一枚DR鑽戒，她繼續追查下去，才得知原來男友在過去半年裡，一直在與另一名女子交往，而且還為對方也買了一枚DR鑽戒，讓這名與男友交往並同居了2年的女子痛苦萬分，當場決定與男友分手。

羅斯在影片中大讚DR公司「做了上帝的工作」，否則她的好友就要被騙一輩子，並警告她的粉絲「永遠不要相信男人」。

這段影片在網上曝光後，瞬間就吸引了不少網友的注意。許多女性用戶發誓未來一定要她們的伴侶購買DR戒指，以確保對方的忠誠，但也有人開玩笑道，「就算有了DR鑽戒，你也不一定能拴住男人」、「小女孩，這就是姐保持單身的原因」、「我想這些男人根本不知道DR鑽戒只能買一次吧」。