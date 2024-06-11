產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻結婚4年，並在去年生下大寶，產後她面對腹部的妊娠紋已經很崩潰了，沒想到先生竟在外偷吃，而原因不僅令她心寒，更惹怒大票網友，忍不住洗版怒轟「爛到不知道講什麼」、「他真是沒救了」。

女網友在Dcard提到，「跟先生結婚到現在四年了，去年多了一個男寶，懷孕過程中很辛苦，也很勤地擦妊娠油，就這樣到生產前一天都沒長，心裡鬆了口氣，沒想到生完孩子的三個小時後，妊娠紋爬滿整個肚子，當下心情超級崩潰，後來嘗試許多方法也沒辦法消除，當然之後也有積極恢復身材和保養。」

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最近幾個月，她發現先生經常看著手機傻笑，甚至趁她入睡後出門，更一身香水味返家，「上禮拜抽了一些時間在家裡好好聊一次，先生和我坦承他出軌，但只是找人解決他的生理需求，沒有什麼感情。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

對方坦言，無法接受她身上的妊娠紋，每次看到都會軟掉；甚至自以為是地說，「等妳去掉妊娠紋後，會好好補償妳的。」

這番話讓大票網友炸鍋，紛紛怒回「這個人已經沒救了，連理由都想不到了，好慘！妳還是放他走吧！記得贍養費拿好拿滿，以後他都去花錢解決吧」、「爛人把責任推給妳，重點是妳還接受？」「請妳離開垃圾好嗎...拜託，妊娠紋根本去不掉」、「請秘密蒐證、提吿、離婚，拜託為妳自己想想」、「噁爛死了，生小孩身體的變化也無法接受，算什麼男人，以後妳老了就要怪罪妳的皺紋嗎？這種人不要也罷」、「妳好可憐，不要把自己搞得這麼廉價，出去上班然後離婚吧！這種爛貨只會無數次，現在在試妳水溫而已」。