「武玄壇關公」娶聖母竟非天后宮分靈！背後劇情神展開

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）



記者戴若涵、柯振中／台南報導

台南武玄壇關聖帝君傳出將與北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，氣得鹿耳門天后宮出面發聲明，強調事前完全不知情，且與武玄壇關聖帝君共乘神轎的天上聖母，也非分靈自天后宮。

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前發布公告，聲稱廟內供俸的關聖帝君9日將前往北汕尾鹿耳門天后宮，與天后宮的媽祖「合婚」，甚至還擅自冠夫姓，寫著「天上關聖母」，引起大量討論。

事後天后宮立即發出聲明，強調事前完全不知情，也並未授權武玄壇進行這件事，武玄壇私自的「合婚會香」活動，已經嚴重侵害天后宮的名譽，9日已提出嚴正抗議，也委由法律顧問蒐集相關證據、採取法律行動。

鹿耳門天后宮主委特助吳三龍接受《ETtoday東森新媒體》訪問時表示，去年間武玄壇確實在天后宮獲允杯分靈媽祖，不過經過二度查詢資料，確認了所謂的「天上關聖母」並非分靈自天后宮，當天與武玄壇關聖帝君共乘神轎的，也不是分靈自天后宮的神尊。

▼台南武玄壇發布媽祖和關公海報惹爭議，粉色上衣男子為武玄壇總幹事。（圖／記者翁伊森攝）



雖然各界建議將分靈神尊請回，不過吳三龍說，秉持著媽祖慈悲的心，不願意多生事端，但為了避免以後可能再發生類似情況，才會委請律師擬定正式聲明稿。

吳三龍還說，這些舉動是為了捍衛鹿耳門天后宮的名譽，除了文字以外，當天神轎到天后宮的畫面也都有蒐證，並且已要求武玄壇公開刊登書面道歉啟事，希望他人不要假藉神明之意做事。