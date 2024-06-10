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武玄壇關公「娶媽祖」被轟！會香被1狀況中斷　網嘆：預報員要哭了

「台南玉旨武玄壇」供奉的關聖帝君，日前傳出要與「北汕尾鹿耳門天后宮」的天上聖母締結連理，引起信眾怒轟。（圖／擷取自Facebook／北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】、台南玉旨 武玄壇）

▲「台南玉旨武玄壇」供奉的關聖帝君，日前傳出要與「北汕尾鹿耳門天后宮」的天上聖母締結連理，引起信眾怒轟。（圖／擷取自Facebook／北汕尾媽祖宮【鹿耳門天后宮】、台南玉旨 武玄壇）

圖文／CTWANT

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」日前發布合婚大囍宣傳照，表示其關聖帝君將與天后宮媽祖合婚，媽祖還被冠夫姓改為「天上關聖母」，掀起部分信徒及民眾不滿。武玄壇昨（9日）以「會香」名義前往天后宮，卻在離開時「晴天變大雨」，部分網友雖直呼「老天都不同意」，但也有人感嘆「氣象預報員要哭了」。

台南玉旨武玄壇日前在臉書發布合婚大囍海報，並指去年建壇活動時前往鹿耳門天后宮，「關聖帝君與天上聖母（三媽）對視後互相給予約定…要共同為更多信眾給予幫助…擲筊三聖杯確認後，奉請三媽媽祖娘娘分靈共同齊心濟世，將於甲辰年農曆五月初四至北汕尾鹿耳門天后宮，會香舉行合婚大典！」掀起鹿耳門天后宮信眾不滿。

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武玄壇昨會香時先將轎上「囍」字卸下，神轎之後雖在雙方爭執後順利進駕，但原本大太陽的晴天竟突然烏雲密佈，且武玄壇進香完要離去時，又降下10分鐘大雨，讓捧著神明的武玄壇人員一度進退不得。

神轎在大雨中一度進退不得。（圖／翻攝自臉書「神跡廟會」）

▲神轎在大雨中一度進退不得。（圖／翻攝自臉書「神跡廟會」）

有網友看了驚呼，「老天都不同意」、「這是洗路嗎」、「一刻的時間呼風喚雨」、「媽祖不想回去」、「這天得變超快」。但也有網友傻眼，「阿不就梅雨」、「不是，預報不是本來就有說會下雨嗎」、「氣象預報員要哭了」、「報了沒下雨被罵不準，下雨還要被說是神蹟」。

氣象署日前指出，9日受台灣位於鋒面前緣，以及西南風逐漸增強影響，包含中南部地區在內，全台不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。預報員張承傳表示，南部會有短暫陣雨或雷雨，中部地區則是局部降雨，「時間點可能清晨到上午，比較偏向中南部沿海一帶，中午過後慢慢往內陸山區移動」。

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