快訊／媽祖要告關公了！武玄壇擅自合婚　天后宮怒：要公開道歉

▲武玄壇發布「合婚會香」活動，引發信徒、廟方不滿，鹿耳門天后宮喊告了。（圖／翻攝自臉書）

記者戴若涵／台南報導

台南一間私人神壇「玉旨武玄壇」日前突然公布一張神明合婚海報，稱廟內供奉的關聖帝將於9日前往北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，海報上還直接將媽祖冠夫姓，稱「天上關聖母」，讓信眾氣炸。對此，鹿耳門天后宮發出聲明回應了。

針對武玄壇發布的「合婚會香」一事，鹿耳門天后宮稍早在臉書粉絲專頁上發出聲明，第一點，「本宮對於武玄壇海報上所稱『合婚會香』之事，事前完全不知情，並無授權武玄壇進行此事。」

第二點，「關於武玄壇私自進行『合婚會香』活動，已嚴重侵害本宮聲譽，本宮已於113年6月9日當日向武玄壇嚴正抗議，並委由法律顧問蒐集相關證據採取法律行動。」

第三點，天后宮指出，「歡迎各方善信大德到本宮進香參拜，但勿擅自冒用本宮名義進行公告、宣傳等未經本宮同意之行為。」

不少信眾看到天后宮的聲明後，紛紛留言狂讚，「支持法律行動」、「讚啦」、「早就該硬起來了」、「以訟止謗，這是最正確的做法，不能失了大廟的風範及格調，加油！」。

▲武玄壇總幹事(粉色上衣)上門迎娶時遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）

鹿耳門天后宮主委特助吳三龍接受《ETtoday東森新媒體》電訪時表示，此舉是要捍衛鹿耳門天后宮的名譽，目前已完成蒐證，除了文字之外，當天神轎到天后宮的畫面也已蒐證完畢，希望他人不要假借神明之意做事。

另外，吳三龍提到，第一次碰到這種事情，天后宮要嚴正表明廟方立場，要求武玄壇公開刊登「書面道歉啟事」，否則將依妨害名譽提告。