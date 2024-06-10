合婚媽祖冠夫姓！還嗆「不需酸民干涉」　武玄壇粉專被砲轟到關閉

▲武玄壇總幹事(粉色上衣)上門迎娶時遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）

記者莊智勝／台南報導

台南一間私人神壇「玉旨武玄壇」日前突公布一張神明合婚海報，稱廟內供俸的關聖帝將於9日前往北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，海報上還直接將媽祖冠夫姓，稱「天上關聖母」；這起「關公娶細姨」曝光後引爆信眾怒火，武玄壇還在臉書粉專開嗆，「不需要酸民干涉」，但仍遭信眾群起撻伐，今(10日)被罵到關閉臉書。

據了解，台南玉旨武玄壇是一處私壇，設於台南市仁德區巷弄中，《ETtoday新聞雲》查看地址，Google街景顯示，該址2022年8月還是一處車庫，顯示該私壇是近兩年才在現址落腳成立。

▲網友透過Google街景找出兩廟做對比。（圖／翻攝臉書）

而此次鬧得沸沸揚揚的「合婚大囍」海報，是由武玄壇單方面發布，稱6月9日文衡聖帝將前往台南北汕尾天后宮與「天上關聖母」合婚，昨更直接備妥「美美神轎」，直衝天后宮迎娶，當場遭到廟方人員阻擋。北汕尾天后宮在臉書澄清，「有關玉旨武玄壇發文一事，純屬玉旨武玄壇合婚會香文宣海報．北汕尾鹿耳門天后宮歡迎全台各地進香參拜及分靈進香，並無關（合婚會香）一詞。」

這起合婚也引發信眾質疑，表示關聖帝君「關公」已有「胡玥」元配關夫人，迎娶媽祖一舉無疑是「娶細姨」，且廟方竟還直接將媽祖冠上夫姓，稱「天上關聖母」，此舉極度不敬。

▲武玄壇公布合婚海報引發爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

武玄壇則回應，「古代人／神都會冠夫姓，所以，以神明指示的為主喔～每個人認知的都不同，見仁見智唷！感謝指教」，隨後還在臉書發文，嗆聲「不管各路四面八方的朋友們，有任何正面、負面想法，喜歡就來，不喜歡還是希望不要鍵盤手，直接略過。神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意。請保持自身修養勿造口業。」

但武玄壇不只迎娶時當面遭到信眾阻擋、天后宮退婚，粉專還遭憤怒的信眾湧入怒罵，砲轟「假藉神明旨意」，今(10日)再度查看時，廟方已將臉書粉專暫時關閉。

▼武玄壇與鹿耳門媽祖合婚一事引發爭議，廟方臉書被罵到關閉。（圖／記者翁伊森翻攝、翻攝武玄壇臉書）