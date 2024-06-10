　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

合婚媽祖冠夫姓！還嗆「不需酸民干涉」　武玄壇粉專被砲轟到關閉

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲武玄壇總幹事(粉色上衣)上門迎娶時遭天后宮廟方阻擋。（圖／記者翁伊森攝）

記者莊智勝／台南報導

台南一間私人神壇「玉旨武玄壇」日前突公布一張神明合婚海報，稱廟內供俸的關聖帝將於9日前往北汕尾鹿耳門天后宮與媽祖「合婚」，海報上還直接將媽祖冠夫姓，稱「天上關聖母」；這起「關公娶細姨」曝光後引爆信眾怒火，武玄壇還在臉書粉專開嗆，「不需要酸民干涉」，但仍遭信眾群起撻伐，今(10日)被罵到關閉臉書。

據了解，台南玉旨武玄壇是一處私壇，設於台南市仁德區巷弄中，《ETtoday新聞雲》查看地址，Google街景顯示，該址2022年8月還是一處車庫，顯示該私壇是近兩年才在現址落腳成立。

▲▼台南玉旨武玄壇。（圖／翻攝臉書）

▲網友透過Google街景找出兩廟做對比。（圖／翻攝臉書）

而此次鬧得沸沸揚揚的「合婚大囍」海報，是由武玄壇單方面發布，稱6月9日文衡聖帝將前往台南北汕尾天后宮與「天上關聖母」合婚，昨更直接備妥「美美神轎」，直衝天后宮迎娶，當場遭到廟方人員阻擋。北汕尾天后宮在臉書澄清，「有關玉旨武玄壇發文一事，純屬玉旨武玄壇合婚會香文宣海報．北汕尾鹿耳門天后宮歡迎全台各地進香參拜及分靈進香，並無關（合婚會香）一詞。」

這起合婚也引發信眾質疑，表示關聖帝君「關公」已有「胡玥」元配關夫人，迎娶媽祖一舉無疑是「娶細姨」，且廟方竟還直接將媽祖冠上夫姓，稱「天上關聖母」，此舉極度不敬。

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

▲武玄壇公布合婚海報引發爭議。（圖／翻攝自玄武壇臉書）

武玄壇則回應，「古代人／神都會冠夫姓，所以，以神明指示的為主喔～每個人認知的都不同，見仁見智唷！感謝指教」，隨後還在臉書發文，嗆聲「不管各路四面八方的朋友們，有任何正面、負面想法，喜歡就來，不喜歡還是希望不要鍵盤手，直接略過。神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友的同意。請保持自身修養勿造口業。」

但武玄壇不只迎娶時當面遭到信眾阻擋、天后宮退婚，粉專還遭憤怒的信眾湧入怒罵，砲轟「假藉神明旨意」，今(10日)再度查看時，廟方已將臉書粉專暫時關閉。

▼武玄壇與鹿耳門媽祖合婚一事引發爭議，廟方臉書被罵到關閉。（圖／記者翁伊森翻攝、翻攝武玄壇臉書）

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼台南玉旨武玄壇。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇臉書）

ET快訊
妹子廁所裝百葉窗　鄰居阿姨1句提醒她崩潰「像裸奔了3年」
南韓LOL天才中路被逮！飯店殺害女友人
1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人
重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了
快訊／奧迪Q5墜橋！　42歲駕駛死亡
火燒40年嘉義名店「大林狗尾雞」　老闆連夜打電話取消全部訂位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花52萬裝樓梯升降椅　驚悚輾斷幼童手指

新竹女控推拿師襲胸！跳她身上磨蹭下體　法官1理由判無罪

另類慰警！端午節連假幫分駐所劃停車格　金門男感念警察辛勞

與生意夥伴有爭執　台中30歲男半夜酒後走進南屯溪失聯　

毒品通緝犯聽到前門有動靜　「走後門」想溜還是栽了

快訊／屏東凌晨恐怖車禍！奧迪Q5衝破護欄墜橋　42歲駕駛搶救不治

合婚媽祖冠夫姓！還嗆「不需酸民干涉」　武玄壇粉專被砲轟到關閉

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：看他辛苦很不捨

花52萬裝樓梯升降椅　驚悚輾斷幼童手指

新竹女控推拿師襲胸！跳她身上磨蹭下體　法官1理由判無罪

另類慰警！端午節連假幫分駐所劃停車格　金門男感念警察辛勞

與生意夥伴有爭執　台中30歲男半夜酒後走進南屯溪失聯　

毒品通緝犯聽到前門有動靜　「走後門」想溜還是栽了

快訊／屏東凌晨恐怖車禍！奧迪Q5衝破護欄墜橋　42歲駕駛搶救不治

合婚媽祖冠夫姓！還嗆「不需酸民干涉」　武玄壇粉專被砲轟到關閉

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！　6字親揭夫妻現況：走一輩子的路

花52萬裝樓梯升降椅　驚悚輾斷幼童手指

新竹女控推拿師襲胸！跳她身上磨蹭下體　法官1理由判無罪

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

NBA反彈之神　唐西奇季後賽輸球後下一戰場均34.3分史上第1

改款「新特斯拉Model Y」再等等！馬斯克：今年發表無望讓車迷心碎

6間高人氣景觀餐廳周末必訪！逛完白色天空步道　享受夢幻下午茶

蔡英文懷念貢寮阿嬤「又大又餡多」香粽　20年GATT上衣變居家睡衣

另類慰警！端午節連假幫分駐所劃停車格　金門男感念警察辛勞

「UNIQLO x 航海王」25周年服飾！夥伴集結現魯夫冒險軌跡

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

社會熱門新聞

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

黃嘉千獲家暴保護令　夏克立5點聲明

快訊／屏東奧迪Q5墜橋　42歲駕駛不治

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

即／北市房客砍死二房東　逃新竹超商打電話自首

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

即／碧潭吊橋驚悚墜河　落水男尋獲送醫亡

獨／性侵小6童遭重判！女老師秀對話截圖：被他陷害

高雄悍女暴打猛踹男騎士　他忍了3分鐘抄安全帽回擊

更多熱門

相關新聞

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

台南市驚傳一對年輕男女陳屍安平區某汽車旅館內，兩人於2天前入住，9日退房時間到卻未出現也未回應，被持鑰匙打開房門的房務人員發現，兩人早已陳屍床上，身旁疑似各自留有遺書與藥物空瓶。警初判無外力介入，報請檢方相驗。

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣喜迎文資授證

台南竹仔港麻豆寮南平社德安宮金獅陣喜迎文資授證

即／台南火燒車1人慘成焦屍　現場驚悚畫面曝

即／台南火燒車1人慘成焦屍　現場驚悚畫面曝

媽祖被關公「合婚」　信眾見大紅彩球炸鍋了

媽祖被關公「合婚」　信眾見大紅彩球炸鍋了

關鍵字：

台南武玄壇媽祖關公合婚鹿耳門

讀者迴響

熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

張書偉完婚「緣份難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟16蹲

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面