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辦「關公媽祖合婚」被罵翻！台南神壇解釋是誤會：僅單純參香

▲▼ 。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

▲台南武玄壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／翻攝台南玉旨武玄壇）

文／中央社

主祀關聖帝君的台南玉旨武玄壇昨天前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，因活動文宣有「合婚」等字樣，並把天上聖母改名「天上關聖母」，神壇人員雖向天后宮致歉仍未平息質疑聲浪。

台南仁德玉旨武玄壇活動前於臉書（Facebook）粉絲專頁發布參香活動文宣，因有「合婚大囍」、「合婚大典」等用詞，並將天上聖母改名為「天上關聖母」，引發不少網友留言質疑，認為文宣設計容易誤導為關聖帝君與天上聖母聯姻，天上聖母還被冠夫姓，並不恰當。

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武玄壇昨天依預定計畫舉辦前往鹿耳門天后宮參香活動，但因神轎內神尊胸前掛有紅色彩球，除了招來信眾不滿，鹿耳門天后宮人員也出面了解，最後神壇人員把彩球取下才讓參香活動順利完成。

武玄壇人員向鹿耳門天后宮人員與信眾解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動，分靈神尊前往鹿耳門天后宮會香僅是單純參香，沒有舉辦其他儀式，神尊掛彩球只是裝飾，對文宣設計疏忽處造成網友誤解，及鹿耳門天后宮所受困擾感到抱歉。

▲▼台南玄武壇發布媽祖和關公大囍海報惹爭議。（圖／記者翁伊森攝）

▲武玄壇人員解釋，「合婚大典」是武玄壇依壇內主祀神明降旨舉辦的內部活動。（圖／記者翁伊森攝）

鹿耳門天后宮在臉書發文指出，宗教祭拜本是單純的事，信仰媽祖是人民心中單純無形力量，仁德玉旨武玄壇私壇活動，海報文宣資料未經鹿耳門天后宮授意，直接在網路上分享，確已造成嚴重困擾，除譴責此行為，並希望大家不要將純粹媽祖信仰，以言詞誤導信眾。

武玄壇臉書近日湧入大量網友留言，其中不少質疑聲浪，武玄壇一度在臉書貼文指出，神明指示想做任何事，不需要經過酸民鍵盤手來干涉，也不需要經過各路朋友同意，希望大家保持自身修養勿造口業，但後來臉書粉專已關閉。

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