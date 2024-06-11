經濟部指SRF推薦函無法律效力　桃市府轟「卸責」：嚴查污染排放

▲針對經濟部刻意讓SRF在桃科敗部復活，桃園市政府稍早做出回應。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市SRF廠商向經濟部訴願成功，等同讓3家廠商敗部復活推翻市府先前撤銷其入園許可，對於經濟部將責任推回地方，桃園市政府今天做出回應表示，SRF本不符合桃科土管規定，是經濟部於2020年建議以專案核准方式入園，顯見SRF進駐桃科為經濟部積極運作結果，如無經濟部刻意推薦，這3家SRF廠當年根本無法進駐，經濟部宣稱推薦不具法律效力說法，實屬卸責之說，市府後續自將依權限嚴格審查相關污染排放。

桃園市政府表示，先前經濟部既三度來函市府表明願意收回推薦函，意謂當初推薦理由已不存在，桃園市府據此撤銷入園許可應無疑義，但經濟部訴願會日前卻一致決議讓業者訴願成功，將責任推回地方。同一個經濟部，當初大費周章推薦廠商入園態度竟截然不同，此時指稱推薦不具法律效力的說法，實屬卸責之說，如此重大政策宛如兒戲，令人難以接受。

桃市府強調，市府後續將依權限嚴格審查相關污染排放，包括不再續發前市府核發超量污染物排放許可、經發局重新審查後續入園汙染物排放權、環保局依據重新核定的汙染物總量，審查空氣汙染物排放許可申請等等，一切將以觀音區民眾健康為最高考量。