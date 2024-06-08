藍要求排審核電延役　綠召委提2疑慮：想結束政治生命自己退政壇

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝日前到立院備詢，稱若修法通過，核二、核三可以延役20年，引起討論。國民黨立委柯志恩也要求審議相關提案讓核電廠延役。而教育及文化委員會負責審議核能相關議題，召委林宜瑾今（8日）表示，藍營召委柯志恩有權排審相關法案，但要考量核廢議題及他們的潦草提案，若執意排審自己第一個反對，「如果國民黨立委急於了結自己的政治生命，退出政壇即可，無須惡搞台灣。」

對於核能議題，郭智輝昨赴立院時稱「非核家園的態度沒有改變」。民進黨團則表示，郭智輝的談話被部分媒體斷章取義，立院黨團、行政院、經濟部對於能源政策立場一致，第一、確保穩定供電無虞，2030年前都沒有問題，社會不用恐慌，穩定供電首要要務，目前不會有任何供電問題；第二、持續進行綠能佈建，方向不會改變；第三、依法持續落實非核家園，不會改變。

林宜瑾表示，柯志恩身為教育及文化委員會召委當然有權排審法案，讓核電廠延役、重啟，繼續製造更多難以處理，沒有任何首長願意存放在自身執政縣市的核廢料，有兩項重點必須考量的：第一，核三廠就位處屏東，屏東人已經為了全國發電犧牲夠多了，後世百代沒有義務繼續承擔核電鄰避設施；第二，國民黨立委們所提的核電延役、重啟法案破敗不堪，簡直是在把核安當兒戲，沒有適用的可能性。

林宜瑾強調，有權能做的事不代表一定沒問題，如果柯志恩執意要排審要求核電廠延役、重啟的法案，她必定第一個站出來反對。林直言，國民黨與民眾黨聯手強推的「國會擴權惡法」已經公然藐視民意，切莫續推「核電惡法」與未來世代為敵，「如果國民黨立委急於了結自己的政治生命，退出政壇即可，無須透過惡搞台灣的方式處理。」