為何發SRF廠商推薦函？　郭智輝：因能解決能源問題

▲行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」，引發觀音區居民強烈反彈。國民黨立委萬美玲今（11日）在立法院會總質詢時關切，為何經濟部去年撤銷廠商推薦函？是否支持SRF？對此，經濟部長郭智輝數度回應，經濟部只是推薦，決定權在桃市府，「它這是一個能夠解決能源問題的作法」。

萬美玲今天上午質詢時表示，針對SRF製程與燃燒發電可能產生空污，政府尚未完成配套，也沒有訂定相關法規，就強勢要推動，罔顧桃園市民生命健康安全，桃園市民不能接受。她指出，中央態度前後不一，選前發出推薦函「背書」，之後主動撤回推薦函，還強調尊重桃園市府依法行政的決定，選後經濟部又撤銷市府處分，讓3家廠商「敗部復活」。

萬美玲詢問，為什麼當初經濟部要發出推薦函？行政部長卓榮泰說，SRF是比較新的廢棄物處理方式，大家的認知有不同的角度，因此當初或許是基於請地方政府多考量，但那個函到底發生什麼樣的行政效果？至少它現在已經不存在了。郭智輝則說，經濟部只是推薦，核准權還是在桃園市政府。

萬美玲又問，為什麼要推薦？郭智輝說，「因為它這是一個能夠解決能源的問題的作法」。萬美玲再問，既然這麼好，為什麼選舉時要撤銷推薦函？郭智輝說，因為主導權在桃園市政府。萬美玲續問，那為什麼之前要推薦？郭智輝回應，決定權在桃園市政府啊？經濟部只是推薦。

對於是否支持SRF進入桃園，卓榮泰說，第一點，經濟部對於新的處理的方式，應該要做專業的說明；第二點，桃園市府決定結果之後，應該跟民眾和社會大眾做強而有力的說明。

萬美玲要求，行政院應於1個月內制定相關法規及辦法，並在3個月內到桃園市觀音區向居民溝通。郭智輝點頭，卓榮泰則說，中央沒有任何的壓力，桃園市府本於職責應該要去處理，好好溝通。環境部長彭啟明說明，已經在處理當中了，他也親自赴廠區看了。