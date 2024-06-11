　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何發SRF廠商推薦函？　郭智輝：因能解決能源問題

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 經濟部長郭智輝 核電 電力問題 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」，引發觀音區居民強烈反彈。國民黨立委萬美玲今（11日）在立法院會總質詢時關切，為何經濟部去年撤銷廠商推薦函？是否支持SRF？對此，經濟部長郭智輝數度回應，經濟部只是推薦，決定權在桃市府，「它這是一個能夠解決能源問題的作法」。

萬美玲今天上午質詢時表示，針對SRF製程與燃燒發電可能產生空污，政府尚未完成配套，也沒有訂定相關法規，就強勢要推動，罔顧桃園市民生命健康安全，桃園市民不能接受。她指出，中央態度前後不一，選前發出推薦函「背書」，之後主動撤回推薦函，還強調尊重桃園市府依法行政的決定，選後經濟部又撤銷市府處分，讓3家廠商「敗部復活」。

萬美玲詢問，為什麼當初經濟部要發出推薦函？行政部長卓榮泰說，SRF是比較新的廢棄物處理方式，大家的認知有不同的角度，因此當初或許是基於請地方政府多考量，但那個函到底發生什麼樣的行政效果？至少它現在已經不存在了。郭智輝則說，經濟部只是推薦，核准權還是在桃園市政府。

萬美玲又問，為什麼要推薦？郭智輝說，「因為它這是一個能夠解決能源的問題的作法」。萬美玲再問，既然這麼好，為什麼選舉時要撤銷推薦函？郭智輝說，因為主導權在桃園市政府。萬美玲續問，那為什麼之前要推薦？郭智輝回應，決定權在桃園市政府啊？經濟部只是推薦。

對於是否支持SRF進入桃園，卓榮泰說，第一點，經濟部對於新的處理的方式，應該要做專業的說明；第二點，桃園市府決定結果之後，應該跟民眾和社會大眾做強而有力的說明。

萬美玲要求，行政院應於1個月內制定相關法規及辦法，並在3個月內到桃園市觀音區向居民溝通。郭智輝點頭，卓榮泰則說，中央沒有任何的壓力，桃園市府本於職責應該要去處理，好好溝通。環境部長彭啟明說明，已經在處理當中了，他也親自赴廠區看了。

ET快訊
女被逼賣淫！　賺30萬全遭夫妻拿走
快訊／恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭輾死
台灣大改款TOYOTA Camry　「4車型」預售價公布
獨／孫德榮開保時捷撞人落跑　她背受傷怒告！
Toyz被關26天　篠崎泫開腿熱舞「隔空示愛了」
快訊／台南17歲少女　遭水泥車輾斃
快訊／賴清德核可行政院覆議案！
女直播主激戰3男！事後告性侵　喊「會噴水、上癮了」敗訴
陳奕迅突休克暈倒！　重摔濺血：傷口深可見骨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

錯假影片海量散播假訊息　卓榮泰要求部會：第一線防衛系統要建立

第五縱隊假議題！　沈伯洋批一些人撿到槍：從沒說過要監控人民

陸男駕快艇衝淡水河撞船　藍委點名顧立雄、吳釗燮轟國安大漏洞

柯建銘嗆解散國會　賴士葆酸：綠營要對卓榮泰提不信任案趕快提

導航戰常態化！小心中共北斗系統　難根絕民用設備在台灣違法使用

快訊／賴清德核可行政院覆議案！　盼「以國家利益為優先」

為何發SRF廠商推薦函？　郭智輝：因能解決能源問題

立院初審宗教不動產申請審認期限再延長2年　內政部支持

杜拜旅遊注意！外交部提醒：飲酒須滿21歲　特種行業飲酒屬重罪

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

錯假影片海量散播假訊息　卓榮泰要求部會：第一線防衛系統要建立

第五縱隊假議題！　沈伯洋批一些人撿到槍：從沒說過要監控人民

陸男駕快艇衝淡水河撞船　藍委點名顧立雄、吳釗燮轟國安大漏洞

柯建銘嗆解散國會　賴士葆酸：綠營要對卓榮泰提不信任案趕快提

導航戰常態化！小心中共北斗系統　難根絕民用設備在台灣違法使用

快訊／賴清德核可行政院覆議案！　盼「以國家利益為優先」

為何發SRF廠商推薦函？　郭智輝：因能解決能源問題

立院初審宗教不動產申請審認期限再延長2年　內政部支持

杜拜旅遊注意！外交部提醒：飲酒須滿21歲　特種行業飲酒屬重罪

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

錯假影片海量散播假訊息　卓榮泰要求部會：第一線防衛系統要建立

第五縱隊假議題！　沈伯洋批一些人撿到槍：從沒說過要監控人民

捷運施工黑暗期帶走人氣　岡山好樂迪年初歇業

陸男駕快艇衝淡水河撞船　藍委點名顧立雄、吳釗燮轟國安大漏洞

黃仁勳才飛夏威夷度假！　張忠謀檀香山別墅以1.2億元出售

卓美亞集團「7飯店療癒活動」一次看！日出瑜珈、森林浴超放鬆

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生端午遇死劫　騎單車遭水泥車輾斃

柯建銘嗆解散國會　賴士葆酸：綠營要對卓榮泰提不信任案趕快提

蘿莉塔懷孕仍和老公分開住！　見無心舉動閃離婚念頭：我很像單親媽媽

10年首解禁　華郵：拜登政府將允許「烏克蘭亞速營」使用美國武器

政治熱門新聞

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

快訊／賴清德核可行政院覆議案！

陸男開快艇直闖淡水河口！　管碧玲認：守望哨有失職

大姑夫爆涉「內線交易」等3案　徐巧芯拋5點聲明急澄清

備戰2026　他爆黃國昌問：藍會不會禮讓

快訊／上班通勤族哀嚎！YouBike大當機

黃國昌嘴角抽動再澄清「沒問禮讓」　與李明賢當面抗議！李改口是整合

稱范琪斐應感謝黃國昌！黃揚明揭斗內金額

陸男快艇衝淡水河　恐測防務漏洞

陸男駕快艇直闖淡水河口　蔡正元酸于北辰：沒地圖也能到漁人碼頭

徐巧芯遭控介入綠委初選　老公違反行政中立餵黑資料

陸快艇闖淡水河　顧立雄不排除「灰色襲擾」

柯建銘端午親訪蔡英文　盼「國家走在對的路上」

更多熱門

相關新聞

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

經濟部上週宣布撤銷桃園市政府對觀音區三家固體再生燃料（SRF）發電廠的設置許可，業者「敗部復活」演變成中央與地方角力。桃園市長張善政10日晚間於臉書再次發聲，不僅點名SRF進駐桃科是經濟部積極運作的結果，也提到經濟部立場反覆的態度，讓桃園市府、市民，以及觀音的鄉親，都難以接受。

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

經濟部稱SRF「尊重桃市府」又自打臉　凌濤嗆綠2026已提前出局

經濟部稱SRF「尊重桃市府」又自打臉　凌濤嗆綠2026已提前出局

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道！打電話求救畫面曝光

獨／樂天桃猿邱丹酒駕上國道！打電話求救畫面曝光

即／桃園疑似養生館惡火救出8人

即／桃園疑似養生館惡火救出8人

關鍵字：

桃園SRF經濟部居民環保

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面