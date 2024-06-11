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張善政視察龜山機捷A7聯外站新橋梁工程　期盼金安獎九連霸

▲桃園市長張善政今天上午視察位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程。（圖／捷工局提供）

▲桃園市長張善政今天上午視察位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程。（圖／捷工局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（11）日視察位於龜山區「機場捷運A7站區開發案區外道路（T型聯外道路）新闢工程」時表示，本案是機場捷運A7體育大學站非常重要的聯外道路，主要工項為新闢一座π型橋梁橫跨十八份坑溪，施工難度非常高且地形落差大，為響應勞動部職安署「營造業墜落打擊年」，工程工區防墜預防措施十分完備，後續將作為指標性工程，並角逐今年度金安獎，盼能再獲肯定達成九連霸，為桃園市民提供最好通行道路與安全施工環境。

▲位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程。（圖／捷工局提供）

▲位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程。（圖／捷工局提供）

張善政今天上午視察該項工程後指出，高處墜落是所有工地中最大工安風險之一，落實墜落危害預防措施，才能提升工地安全，市府工務局新建工程處已連續8年榮獲金安獎肯定，期勉今年再接再厲，爭取挑戰九連霸佳績。

工務局於簡報中說明，新建工程處成立區域聯防組織多年，帶領各項公共工程職安升級，今年將挑戰金安獎九連霸，並與勞動檢查處締結安全伙伴，共同為職安把關。此外，今年響應勞動部職安署墜落打擊年政策，將與勞檢處聯合辦理防墜演練活動，為勞工朋友打造更安全工作環境。

▲桃園市長張善政今天上午視察位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程，會後與工程人員合影。（圖／捷工局提供）

▲桃園市長張善政今天上午視察位於龜山區的機捷A7體育大學聯外站新闢T型橋梁工程，會後與工程人員合影。（圖／捷工局提供）

工務局強調，本案橋梁工程全長約96公尺、橋寬20公尺，以全場撐形式興建一座預力混凝土橋梁橫跨龜山區十八份坑溪，其中最大落差約25公尺，工程因模板支撐高度達7公尺以上且面積達330平方公尺以上，屬丁類危險性工作場所。在工程團隊努力下，自2022年12月20日開工至今零職災發生，工程進度達62.19%，較預定進度超前3.78%，預計2025年完工，屆時可疏通捷運A7體育大學站周邊車潮，並提升區域交通路網，還能串聯周遭文青國中小生活圈、核心商業圈及體育大學生活圈。

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