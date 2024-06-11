3家SRF廠將進駐桃園科學園區　藍委怒：不排除包圍經濟部抗爭

▲國民黨團召開「SRF 敗部復活! 中央強推甩鍋地方!? 對不起桃園人」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

針對台灣立方、可寧衛與立疆等3家經營固體再生燃料（SRF）發電業，傳出進駐觀音桃園科技工業園區一事。國民黨團今（11日）召開記者會痛批經濟部、環境部為了民進黨非核家園的神主牌，以「假綠能、真垃圾」，選前說一套，選後做一套；立委涂權吉更強調，三家SRF廠商，在經濟部主導、鄭文燦前市長配合下，瞞著桃園人偷渡假綠能，倘若民進黨政府要跟民意對幹，不排除到包圍經濟部及桃科園區，力阻施工建廠。

首席副書記長林思銘表示，前市長鄭文燦在2021年1月和2022年11月，核發給台灣立方與可寧衛汙染物排放許可證，並同意發給可寧衛3倍、台灣立方10倍的超額排放量，將分別在今年11月和後年2月到期。桃園市政府研擬祭出「收回超量汙染物排放權」反制，但經濟部日前撤銷桃園市府廢止SRF入園處分，3家SRF電廠又能進駐觀音桃科園區。



林思銘批評，環境部長彭啟明與經濟部郭智輝沆瀣一氣，在上周四的委員會裡說「從幫助減碳的角度，SRF不應該被汙名化，應該要有很好的進行。」根本是幫SRF廠解套，也同步幫經濟部的撤銷處分背書。

林思銘認為，現在經濟部訴願決定書，根本是弱化了推薦函的必要性，也完全忽略市府審查時，需視廠商是否取得經濟部推薦函的共識原則。讓他們見識到，經濟部昨是今非，是否是因為在地尋求連任的執政黨立委黃世杰落選而翻桌？

副書記長萬美玲表示，所謂的SRF電廠，簡單的說就是燒垃圾發電，只不過要燒的垃圾是經過篩選、分類，根本上是火力發電的一種。SRF電廠最大的爭議在於發電過程中所製造出的空汙，更重要的是燒垃圾發電的過程當中，會產生戴奧辛等重金屬，根本沒有一套完整、嚴謹法規管控卻要強推，這讓桃園人完全無法接受。

藍委涂權吉表示，經濟部護航三家SRF廠商在6月7日公布訴願結果，接受三家SRF廠商訴願理由，撤銷桃園市政府行政處分，根本就是「選前甩鍋、選後翻桌」，民進黨向觀音人宣戰，強迫觀音人用肺發電。

涂權吉強調，三家SRF廠商，在經濟部主導、鄭文燦配合下，瞞著桃園人偷渡假綠能，從未向觀音鄉親說明、召開公聽會，倘若民進黨政府要跟民意對幹，會率領桃園鄉親包圍經濟部抗議，不排除到桃科園區力阻SRF電廠施工。

賴士葆說，郭智輝曾說核二、核三經過修法後可以延役，結果跟綠委吃了一頓飯後縮了回去。王美花前部長為了選舉，撤回三家SRF推薦函，郭智輝為了民進黨政治利益，讓三家SRF訴願成功、敗部復活。

賴士葆指出，SRF電廠需蓋六年，每度電成本4-6元，民進黨政府捨棄現有核二、核三廠，每度發電成本1-1.8元，根本就是一手要人民的命，一手又要人民的錢，經濟部長、環境部長將會受到人民嚴厲譴責。

