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SRF電廠「敗部復活」　桃園市議會國民黨團批：罔顧民意

▲經濟部決定讓觀音SRF電廠「敗部復活」，國民黨桃園市議會黨團今天召開記者會痛斥「民進黨出賣桃園人、罔顧民意、官逼民反」。（圖／國民黨團提供）

▲經濟部決定讓觀音SRF電廠「敗部復活」，國民黨桃園市議會黨團今天召開記者會痛斥「民進黨出賣桃園人、罔顧民意、官逼民反」。（圖／國民黨團提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對經濟部日前決定撤銷桃園市政府否決觀音SRF電廠案，等同讓3家廠商「敗部復活」，桃園市議會國民黨黨團今（11）日召開記者會痛斥「民進黨出賣桃園人、罔顧民意、官逼民反」，譴責民進黨事前完全未向地方溝通，硬塞三家SRF廠到觀音，其中在地市議員吳進昌揚言不排除到經濟部、總統府表達嚴正抗議。

國民黨黨團總召徐玉樹指出，從國會改革法案到SRF進駐，充分顯示出民進黨罔顧民意、專橫鴨霸之本質，過去經濟部跟前市長鄭文燦串連，硬將三家SRF廠塞到觀音來，事前完全沒有與地方溝通，現在民進黨中央政府還不覺醒，單憑廠商訴願成功，就是要「橫柴入灶」，把污染放到桃園觀音來引發地方強烈反彈抗議。

在地市議員吳進昌也痛斥，民進黨長期欺騙觀音人感情，歷次大選超過6成支持民進黨，但回報卻是騙觀音人，全世界再怎麼落後、野蠻國家，也不會將重大污染源的垃圾發電廠，硬塞到緊鄰學校、國民運動中心、大潭、保生、武威、觀音4個里密集住宅區，為表達地方強烈反對立場，不排除到總統府、經濟部抗議。

黨團副召集人詹江村、梁為超也說，民進黨讓垃圾發電廠敗部復活，曾聽到傳言地方人士有投資3家SRF公司，懷疑背後有龐大利益；SRF電廠「敗部復活」證明民進黨選前反對，選後支持，根本是打臉自己，呼籲中央應尊重地方自治，尊重市長張善政及市政府。

執行長簡志偉強烈譴責，民進黨昨是今非，忽略觀音在地人憤怒，身為原民，感同身受，原鄉有石門水庫卻享受不到乾淨、安全水源，呼籲中央不要一意孤行，橫柴入灶；市議員舒翠玲、陳韋曄也認為，經濟部讓觀音3家SRF電廠「敗部復活」，很明顯就是在護航，漠視桃園人的權益，3家發電廠污染嚴重，根本要讓桃園人用肺發電；民進黨強渡關山，污染觀音，選後過去的承諾就不算數，呼籲前市長鄭文燦、前立委黃世杰應該出現表態。

市議員張碩芳質疑，賴總統上任以後，民進黨變成蠻橫不講理，完全不尊重地方及民代；市議員黃敬平更點出這是中央政府陰謀說，1座SRF電廠裝置容量約48萬瓩，相當於1座燃煤火力發電廠最小規模1/3左右，桃園市若有3座SRF電廠等於新增1座燃煤火力發電廠，所以賴政府劇本一是達成既定非核家園目標，還可利用「假綠能」SRF補足核電退場不足發電量，而這些都是要靠桃園市民的肺配合換來的。

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