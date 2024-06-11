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桃園SRF廠商敗部復活　張善政臉書發文再槓經濟部

▲桃園SRF廠商敗部復活，張善政臉書發文再槓經濟部。（圖／擷取自張善政臉書）

▲桃園SRF廠商敗部復活，張善政臉書發文再槓經濟部。（圖／擷取自張善政臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

經濟部上週宣布撤銷桃園市政府對觀音區三家固體再生燃料（SRF）發電廠的設置許可，業者「敗部復活」演變成中央與地方角力。桃園市長張善政10日晚間於臉書再次發聲，不僅點名SRF進駐桃科是經濟部積極運作的結果，也提到經濟部立場反覆的態度，讓桃園市府、市民，以及觀音的鄉親，都難以接受。

張善政也承諾，自己會要求經發局、環保局依法嚴格審查，絕對不能讓未達標準的業者過關，影響觀音居民的身體健康及生活環境。張善政文中指出，早在107年至108年間，3家SRF廠商函詢可否進入桃科，市府經發局皆回覆不符土管規定，不可入園。

然，這樣的情況一直到109年有所改變，因為經濟部建議採專案核准入園方式辦理，而入園程序與條件已明訂於經濟部工業局專案會議，載明廠商需取得經濟部能源局核發再生能源發電設備同意備案文件後，由經濟部向市府推薦，廠商再向市府申請入園。

很明顯，SRF進駐桃科，是經濟部積極運作的結果，因為經濟部的推薦函是市府核准的前提，若無經濟部先向市府推薦，前任市府也不會核准這3家廠商的入園許可。

而這次總統與立委大選之前，經濟部屢次表達願意撤回推薦函，如今，在市府廢止SRF的入園許可後，經濟部又撤銷市府的處分，意圖讓3家業者可以入園，如此昨是今非，立場反覆的態度，讓桃園市政府、市民，以及觀音的鄉親都難以接受，尤其環境部彭部長在立法院被詢問SRF議題時，也坦言SRF廠有很多問題會產生，環境部要組成體檢小組來全面檢驗。

張善政也替觀音鄉親抱不平，表示當地鄉親長期為能源政策承擔了太多，像是位於觀音的大潭火力電廠，今年將成為全台最大電廠，佔台電全系統裝置容量超過一成；如今，經濟部還要讓連環境部都認為亟待檢驗及輔導的SRF廠進駐觀音，顯然並不是重視觀音鄉親健康以及環境權益的態度。

張善政提到，市民的生活環境以及健康，市府有必要把關，自己亦會要求經發局、環保局依法嚴格審查，絕對不能讓未達標準的業者過關，影響觀音居民的身體健康及生活環境。

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