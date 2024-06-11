幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／胡歌工作室）



記者陶本和／台北報導

中國大陸知名影星胡歌確定明天（12日）中午飛抵台北松山機場，他將低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，安排與台灣青年導演、影片創作者私人交流，全程不對外開放；而他當晚也未安排任何外出行程，他因「吃素」便留在下榻飯店簡單用餐，隔天（13日）一早就前往桃園機場搭機離台，在台灣停留時間不到24小時。

為活絡兩岸文化交流，上海市台辦在5月27日派員抵台訪問，與我方敲定「兩岸青年影視交流」目標，並拍板由胡歌打頭陣，來台出席「對華青年」活動；本次活動，本來還希望同時邀請知名電視劇《繁花》女主角唐嫣一起來台，不過因卡到工作檔期，僅由胡歌前來。

在行程規劃方面，胡歌將於12日中午飛抵台北松山機場，低調出席下午4時在松山文創園區舉辦的「對話青年」活動，本次對話的主要對象是台灣的青年導演、影片創作者，同時還包括上海大學上海電影學院的學生。本次的交流定調為私人的影視文化交流，不牽涉任何政治意涵，我方涉兩岸相關單位也樂觀其成，給予鼓勵。

胡歌此行極為低調，不僅這場「對話青年」活動不對外開放，活動結束之後，他便會回到下榻飯店休息，由於他「吃素」，所以晚間就在飯店簡單用餐，不會再有外出行程；他也將在13日一大清早，便前往桃園機場搭機離台。