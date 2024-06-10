經濟部稱SRF「尊重桃市府」又自打臉　凌濤嗆綠2026已提前出局

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經濟部稱SRF「尊重桃市府」又自打臉　凌濤嗆民進黨2026提前出局

▲▼凱旋苑作青年住宅，蔡英文海霸王房東比照辦理？清算合法資產，護航違建萬里宅。妳凹的過去嗎？記者會-凌濤。 。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部撤銷桃市府處分助3家SRF廠敗部復活可進駐觀音桃科園區，桃園市議員凌濤今（10日）再翻出經濟部去年12月20日新聞稿，信誓旦旦稱經濟部會尊重市府本於職權做出的決定，重申不用考慮經濟部推薦函，豈料半年後自打臉，不解究竟是什麼龐大勢力，讓英系王美花、新潮流系鄭文燦，甚至連剛取得政權的賴政府都得幫忙開綠燈，摧毀市民健康，當中央輾壓地方，綠營民代繼續裝傻、噤聲，2026就將提前出局。

凌濤今日下午翻出經濟部2023年12月20日發出的正式新聞稿，文中嚴正表達對於SRF案「建議函並不具法律效力，並已收回政策表述」。經濟部還強調，「請桃市府本於權責，就進入園區的許可、建照使照以及空汙排放規範，來決定3家SRF廠商的入園與否，經濟部尊重市府依法行政的決定。」並重申無須考慮經濟部的推薦函。

凌濤感嘆，結果桃市府把關市民健康，撤銷入園許可，現在經濟部又說話不算話，對桃市府決議毫不尊重，不到半年推翻自己的說法，打自己的臉，過程疑點重重。

凌濤說，「哪一股背後的強大力量，讓新潮流買單、綁架經濟部，半年內重重打臉自己？」，昨是今非、朝令夕改，甚至顛三倒四，經濟部的作為造成整個行政秩序的混亂，背後是什麼龐大的勢力，迫使當時屬英系的王美花、新潮流系的鄭文燦通通埋單？

凌濤續指，3家SRF廠設立的排放容量，一定會超過標準，中央政府清楚得很。但連剛上任不到3周的賴政府，新的經濟部長郭智輝、環境部長彭啟明，讓財團利益凌駕專業標準，為業者大開綠燈。

凌濤認為人民的恐慌，源於背後龐大的勢力無視地方的民意，正在摧毀市民的健康，他也預言，當中央輾壓地方，民進黨的民代還要繼續裝傻、靜悄悄，會讓綠營在2026年選戰中提前出局。
 

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