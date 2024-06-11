奪命亂流釀1死數十傷！新航宣布賠償方案　全額退款、輕傷賠32萬

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奪命亂流釀1死數十傷！新航賠償方案出爐　全額退款、輕傷賠32萬

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／路透）

▲新加坡航空5月20日遭遇亂流，造成1死、數十傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

新加坡航空5月20日遭遇死亡亂流，造成1人死亡、數十人受傷。新航11日宣布，該公司已透過電子郵件，向遭遇嚴重亂流的SQ321航班乘客發出賠償通知。

綜合路透社與聯合早報報導，新航11日在Facebook發文指出，新航為SQ321航班乘客5月20日遭遇的痛苦經歷深表歉意，並承諾將在此期間全力提供支持與協助。新航宣布將為在亂流中受輕傷的乘客賠償1萬美元（約新台幣32.4萬元），而傷勢較嚴重的乘客則將在身體狀況良好的情況下，受邀與新航商討賠償方案。

針對經過醫療評估後，被證實受重傷、需要長期醫療護理，以及要求經濟援助的乘客，將獲得新航2.5萬美元（約新台幣81萬元）的預付款，以解決他們的緊急需求，但這只是新航對這些乘客最終賠償的一部分。

此外，新航也將為所有SQ321的乘客提供全額機票退款，其中包括那些沒有受傷的乘客。所有乘客也將能依照相關歐盟或英國的條例，獲得延誤賠償。路透社指出，SQ321航班5月20日遭遇死亡亂流當天，機上共有211名乘客，其中包括澳洲人、英國人和新加坡人，以及18名機組人員。

▼新加坡遭遇嚴重亂流後，艙內一片狼藉。（圖／翻攝自X）

▲▼新加坡航空客機遇亂流造成乘客1死、30傷。（圖／翻攝自X）

新航表示，該公司已為所有離開泰國曼谷的乘客每人提供1000新元（約新台幣2.4萬元）來應付即時開支。新航也將承擔受傷乘客所有的醫藥費，並在他們的要求下，安排家屬飛往曼谷。截至6月4日，SQ321航班仍有20名乘客還在曼谷的醫院接受治療。

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