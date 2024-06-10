熱戀1月才知「男友有老婆」！泰女驚覺成小三　遭勒死棄屍路邊

▲ 21歲女子陳屍路邊草叢，竟是遭男友殺害棄屍 。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國發生一起兇殺案，一名年輕女子被發現陳屍路邊草叢，警方循線逮捕一名男子，兩人在交友APP上認識後墜入愛河，女子卻發現男子其實是有婦之夫，因此發生爭執而遭勒頸致死。

根據《曼谷郵報》，警方7日在碧武里府Phetkasem高速公路旁草叢中發現一具遺體，死者身分是來自普吉島的21歲女子Benjarat Choeijan，身上穿著T恤和短褲，未攜帶任何身分證件。

警方調查後認為22歲男子Anuwat Pimmat涉有重嫌，9日晚間在班武里府一家餐廳將他逮捕，被控犯下謀殺及藏匿屍體。

嫌犯10日被帶回犯案現場重演事件經過，向警方供稱，他是透過一款約會APP認識女子，4月中潑水節後開始認真交往，事發前他從曼谷搭機去普吉島和她見面，女子當時也開車去飯店接他，後來兩人一起前往班武里市。

3日案發當天，兩人開車時嫌犯接到妻子打來的電話，女子才驚覺嫌犯不是單身，開始對他大吼大叫、攻擊他的臉部，令他勃然大怒，憤而將她勒死。警方提到，嫌犯犯案後四處尋找地點棄屍，最終選擇高速公路旁的草叢，經過4天後才於7日被發現。