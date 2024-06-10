銀行突少4千元！女警懷疑尪偷賭博　將他上拷「淋汽油活活燒死」

▲印尼一名女警因為銀行少了近4000元，而將丈夫上拷燒死。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印尼爪哇省28歲女警FN因為丈夫的銀行戶口突然少了200萬印尼盾（約新台幣3978元，懷疑丈夫偷偷將錢拿去賭博，而縱火將她同樣也是警官的丈夫RDW活活燒死。

據CNN印尼報導，這起事件發生於6月8日。警方調查顯示，事發當時，FN因為發現丈夫銀行戶口裡的工資突然少了200萬印尼盾，點燃她的怒火，於是2人便在警察宿舍的車庫內發生了激烈爭吵。

爭吵中，FN給丈夫上了手銬，並將對方綁在車庫的折疊梯上，把預先準備好的汽油澆在RDW身上，再點燃火柴讓火舌迅速吞沒丈夫，眼睜睜地看著丈夫在火海裡大聲呼救。

報導稱，受害者全身有90%被嚴重燒傷。儘管他在事後被緊急送院治療，但最終還是在7日被宣布不治身亡。事後，警方將FN列為嫌犯並將她逮捕調查。當地警方透露，如今當局已向她提出家庭暴力罪的指控，而調查人員正展開進一步調查，確認她是否涉及其他罪行。

據悉，RDW經常偷偷拿家裡的錢在網上下注，導致家庭與3個小孩的生活嚴重受影響，所以才讓FN如此憤怒。警方表示，FN在犯案後心理嚴重受創傷，因此警方也正在為她提供心理援助，幫助她度過這段困難時期。