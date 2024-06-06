經濟部長不支持補貼台電？　行政院緩頰：是郭部長對台電的期許

▲新任經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台電因經營虧損，行政院近年來都採取補貼以及現金增資等方式，避免台電倒閉，但新任經濟部長郭智輝並不支持，昨（5日）赴立院備詢時稱台電應該自己努力賺錢。對此，行政院發言人陳世凱6日強調，這是郭部長對未來台電經營的期許，跟這次政府追加預算1000億元撥補台電無關，現在也不會去談未來電價問題。

陳世凱說，郭部長的發言跟這次1000億的追加預算是沒有關係的，這次追加預算目的是為了穩定物價，請台電在電價上配合政府穩定物價作為，才會有追加預算。至於未來電價的調整，陳表示，台灣有電價審議機制，主要看國際燃料價格，依法做決定，「現在不會去談電價問題」。

另針對郭智輝談及核二、核三延役20、30年都沒問題，是否與行政院不同調？陳世凱則稱，核二、核三若要延役，關鍵是在有無相關法令，跟過去闡述一樣，「必須要確保核安、核廢料的處理，且要在社會有共識下，才會討論」。

陳世凱強調，目前非核家園明確寫在法律中，院長也經常提示，依法朝向非核家園的目標沒有改變，「這個政策沒有任何變化」。

陳世凱說，郭部長提到的是，國際上確實有一些核電廠有延役動作、大約是20年，談到的是國際上的作為。陳強調，行政院目前態度就是，會依法朝向非核家園目標，目前政策沒有改變。