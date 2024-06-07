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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭智輝核能立場引關注　綠黨團重申3主張：非核家園不會改變

▲▼卓榮泰 立法院總質詢 經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝、行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

經濟部長郭智輝日前到立院備詢，稱若修法通過，核二、核三可以延役20年，引起討論。郭智輝今受訪時則說，「非核家園的態度沒有改變」。對於郭智輝談話，綠委今（7日）受訪時表示，立院黨團、行政院、經濟部對於能源政策立場一致，第一、確保穩定供電無虞；第二、持續進行綠能佈建；第三、依法持續落實非核家園，不會改變。

對於郭智輝談話，綠委陳冠廷表示，現在有很多不同說法，包含用新式核能反應爐或是延役，至少執政黨內部完整討論後，並跟社會、民間完成討論，才有能量跟資格討論接下來作法，沒有完成這幾個步驟前時機都不成熟，即便是小型、新型的核能作法都有難關克服，必須經過審慎討論，沒有辦法一個部會就做決定，環境部、經濟部、縣市政府、一般民眾跟NGO，這種大事不能部分人倉促決定。

綠委許智傑則認為，這問題大家都在討論，部長有他的想法，部長、民進黨團、國民黨還有社會各界意見都要綜合考量，包含核安、修法、核廢料問題都要一併考量，才能做最後定奪。

吳思瑤則表示，郭智輝的談話被部分媒體斷章取義，立院黨團、行政院、經濟部對於能源政策立場一致，第一、確保穩定供電無虞，2030年前都沒有問題，社會不用恐慌，穩定供電首要要務，目前不會有任何供電問題；第二、持續進行綠能佈建，方向不會改變；第三、依法持續落實非核家園，不會改變。

吳思瑤指出，三大立場是民進黨團行政、立法高度共識，對於部分媒體曲解談話，會造成很多錯誤解讀，所以特別還原事實，政策方向完全一致、沒有改變，社會可以放心。

至於輝達設廠各地尋求？若電不夠？陳冠廷認為，電力的部分，接下來作為矽島變成AI島，如何確保供電、輸電穩定，都需要一個一個克服，目前主要提升電網堅韌性，避免人為、非人為的干擾，要投入經費也很大，在開發新的電力來源時，所有傳統、非傳統、綠能等等，都要列入考慮。

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