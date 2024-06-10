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台東托育補助線上申請上路　家長輕鬆享受補助福利

▲托育補助線上申請上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲托育補助線上申請上路。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為鼓勵生育及支持家長照顧幼兒，衛生福利部陸續推出許多令人振奮便民的新措施，5月1日啟並正式推出全新的托育補助線上申請系統，免去民眾臨櫃申請政府服務的繁瑣，讓家長能夠更加便捷地申請托育補助，享受優質的托育服務。

臺東縣長饒慶鈴表示，隨著數位化新時代的發展，衛生福利部社會及家庭署為了提升民眾的生活品質和便利性，積極推動建置托育補助線上申請系統，減少民眾申辦補助可能的舟車勞頓。此一系統的啟用為家長們提供了更為方便快捷的申請途徑，也展現政府對於托育服務的重視，縣府也會持續推動公共化及準公共化服務，共同打造台東友善托育環境。

社會處長陳淑蘭指出，透過新的線上申請系統，家長們無需再填寫繁瑣的紙本資料，只需在家中透過電腦或手機進入網站，填寫相關資料即可完成申請流程。更重要的是，這個系統的推出將節省大量的時間和精力，不僅讓家長們可以有更多時間陪伴孩子，還能享受到更多的家庭幸福時光。縣府也會立即積極處理線上申請案，確保每一位家庭都能及時獲得應有的補助，這不僅節省了家長們寶貴的時間，亦減輕政府部門的工作負擔，更能響應無紙化政策，實現三贏局面。

臺東縣政府進一步說明，新的線上申請系統還提供了更多便利的功能，包括查詢申請狀態、更新個人信息等，讓家長能夠隨時隨地掌握自己的申請進度，享受更加貼心的服務，歡迎家長們現在可以登錄線上申請系統：https://cwisonline.sfaa.gov.tw/ ，輕鬆享受托育補助帶來的福利，如果您需要更多資訊或有任何疑問，可洽詢台東縣政府社會處兒少及婦女福利科：089-345106。或於TTbaby線上親子館官網查詢：https//ttbaby.taitung.gov.tw/ 。

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