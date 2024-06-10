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幫囚犯「偷帶iPhone網購」！還替取貨送入監　彰化監獄管理員慘了

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲彰化監獄廖姓管理員替受刑人偷帶手機入監，還幫受刑人夾帶網購物品送入監獄。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

文／中央社

彰化監獄廖姓管理員協助蔡姓受刑人夾帶手機進監獄，讓蔡男網路購物後，再幫蔡男夾帶香菸、乳清蛋白等物入監，還向蔡男借款5萬元。懲戒法院判廖男休職3年，可上訴。

彰化監獄於民國111年9月8日上午接獲情資，指舍房疑有受刑人私藏手機，當天突擊檢查並查獲iPhone手機等非監內販售的違禁物品。經監訪談相關受刑人，獲悉違禁物品是由廖男等人分別夾帶攜入，廖男等人第二天到廉政署自首。

廖男坦承，他於111年7月至9月間，收到蔡男妻子囑託將手機及SIM卡帶到彰化監獄內讓蔡男使用，廖男還跟蔡妻加LINE好友。蔡男用手機網路購買香菸、乳清蛋白後，再由廖男幫忙帶進舍房給蔡男使用。

不僅如此，廖男於111年7月間因父親手術亟需款項，向蔡男借款，蔡男為答謝廖男多次幫忙夾帶違禁物品而同意，由蔡妻陸續轉帳5萬元借款給廖男。

另外，蔡男於111年5、6月間，多次囑託妻子將違禁物品寄到超商，並請彰化監獄另一名詹姓管理員協助取貨後帶入監獄。法務部將廖、詹移送懲戒。

懲戒法院審酌廖、詹擔任監獄管理員，與受刑人及其家屬不當接觸，違反法令受託夾帶攜入違禁品供受刑人使用，廖男並向受刑人借款，破壞監獄管理秩序，嚴重損及政府信譽，判決廖男休職3年、詹男休職10月。可上訴。

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