遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

▲小妹妹轉到漢基醫院照護。（圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！彰化縣伸港鄉陳家小姊妹遭重擊撞飛，一度失去呼吸心跳，送醫搶命至今已進入110天，仍重度昏迷，雙眼瞳孔放大、對光無反應，尤其雙腳已出現些微萎縮，醫護仍努力治療，明日就是端午節，生母不僅為女兒們抄佛經祈福，已經連續多天都到院探視，並在她們耳邊輕聲呼喊「趕快醒來，媽媽很想妳們」。

秀傳醫院指出，陳家小姊姊經醫護團隊治療後，已經清醒，但從5/1日因急性腦水症，再次陷入重度昏迷，至今已經40天，雙眼瞳孔放大、對光無反應、四肢也無反應，也因為長時間躺在病床上，四肢有出現些微萎縮狀況，醫院持續為她做復健和中醫針灸，也有定時為她抽痰。

▲伸港遭撞飛小姊姊在秀傳醫院救治。（資料圖／彰化秀傳提供）

彰基表示，陳小妹妹自5/10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，經過醫療護理目前狀況穩定維持，全身僅剩呼吸器，這段期間小妹妹的媽媽、阿公與弟弟都有持續到院關心與陪伴，由於陳小妹妹所有的醫療費用以及復健、中醫針灸治療等每月約5萬元，皆由院方負責，家屬相當感謝院方的協助與照顧，減輕他們的負擔。

自陳家小姊妹入院後，生母仍南投彰化二地跑，到院關心女兒們的狀況，不僅求神拜佛、抄佛經為她們祈福，明日就是端午節，她在床邊泛著淚，在耳邊輕輕呼喊「媽媽好想妳們」，希望她們趕快醒來的畫面，更是令人不捨。