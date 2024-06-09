　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

▲小妹妹轉到漢基醫院照護。（圖／彰基醫院提供）

▲小妹妹轉到漢基醫院照護。（圖／彰基醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！彰化縣伸港鄉陳家小姊妹遭重擊撞飛，一度失去呼吸心跳，送醫搶命至今已進入110天，仍重度昏迷，雙眼瞳孔放大、對光無反應，尤其雙腳已出現些微萎縮，醫護仍努力治療，明日就是端午節，生母不僅為女兒們抄佛經祈福，已經連續多天都到院探視，並在她們耳邊輕聲呼喊「趕快醒來，媽媽很想妳們」。

秀傳醫院指出，陳家小姊姊經醫護團隊治療後，已經清醒，但從5/1日因急性腦水症，再次陷入重度昏迷，至今已經40天，雙眼瞳孔放大、對光無反應、四肢也無反應，也因為長時間躺在病床上，四肢有出現些微萎縮狀況，醫院持續為她做復健和中醫針灸，也有定時為她抽痰。

▲伸港遭撞飛小姊姊已經會笑了。（圖／彰化秀傳提供）

▲伸港遭撞飛小姊姊在秀傳醫院救治。（資料圖／彰化秀傳提供）

彰基表示，陳小妹妹自5/10日轉至漢基兒童呼吸照護病房，經過醫療護理目前狀況穩定維持，全身僅剩呼吸器，這段期間小妹妹的媽媽、阿公與弟弟都有持續到院關心與陪伴，由於陳小妹妹所有的醫療費用以及復健、中醫針灸治療等每月約5萬元，皆由院方負責，家屬相當感謝院方的協助與照顧，減輕他們的負擔。

自陳家小姊妹入院後，生母仍南投彰化二地跑，到院關心女兒們的狀況，不僅求神拜佛、抄佛經為她們祈福，明日就是端午節，她在床邊泛著淚，在耳邊輕輕呼喊「媽媽好想妳們」，希望她們趕快醒來的畫面，更是令人不捨。

ET快訊
快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報
快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報
媽祖被關公「合婚」冠夫姓　信眾見大紅彩球怒：這粒拿掉！
起飛喊卡旅客全下機　華航：訊號異常更換飛機
曾馨瑩、林熙蕾一起致哀　素色裝扮到場
快訊／雨還沒停！大雷雨灌3縣市　防劇烈降雨、雷擊
彰化小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮
快訊／華航CI126起飛突喊卡！急返停機坪　旅客全下機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

悚！台中男遭酒瓶砸頭…扶鐵捲門留下「血掌印」　疑2同鄉動手

遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

刺青毒男遇盤查耍金蟬脫殼！裸上身狂逃　警借路人機車抓人

29歲男陷愛情詐騙！衝銀行領85萬　帳號+提款卡都要給「女友」

超商內獨喝6瓶啤酒竟開車上路　醉男逆跨雙黃線遭警攔測下場曝

新北騎警「馬車」停平交道　撞毀遮斷桿竟落跑...賠錢挨罰再吊照

獨／台中男頭部中彈「右進左出」　鄰居曝爭吵聲：進出很複雜

325萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

人肉擋車驚險畫面曝！18噸消防車「自撞」　電桿歪腰鋼筋露出

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

東區2夯店被偷4次！知名雞湯店收銀機變慣竊ATM　警方抓人了

悚！台中男遭酒瓶砸頭…扶鐵捲門留下「血掌印」　疑2同鄉動手

遭撞飛搶命110天！彰化伸港小姊妹仍重度昏迷　四肢已出現萎縮

刺青毒男遇盤查耍金蟬脫殼！裸上身狂逃　警借路人機車抓人

29歲男陷愛情詐騙！衝銀行領85萬　帳號+提款卡都要給「女友」

超商內獨喝6瓶啤酒竟開車上路　醉男逆跨雙黃線遭警攔測下場曝

新北騎警「馬車」停平交道　撞毀遮斷桿竟落跑...賠錢挨罰再吊照

獨／台中男頭部中彈「右進左出」　鄰居曝爭吵聲：進出很複雜

325萬BMW i4爛毀畫面曝！106線自撞山壁　右側破相雙輪歪斜

人肉擋車驚險畫面曝！18噸消防車「自撞」　電桿歪腰鋼筋露出

日本2比特犬「自己開窗」跳車逃跑！民眾怕爆　警出動搜索

海地臨時總理康尼爾送醫住院　出現呼吸問題

趙麗穎罕公開曬娃！　與馮紹峰5歲大兒子曝光「母子溫馨同框」

快訊／雨彈升級！13縣市豪大雨特報

美海灘突現罕見翻車魚！長2公尺「像膨脹硬幣」　專家驚：怎出現在這

「買房 vs 投資0050」怎麼選？　網給答案：貴不代表會跌

探訪魚魚盛宴！吉安鄉19部落捕魚祭陸續登場　分享阿美族好味道

360年媽祖嫁關公「被冠夫姓」　還當細姨！廟方嗆：不需酸民干涉

快訊／雨區擴大！13縣市大雨特報　國家警報再告警

宏都拉斯白蝦「對台出口暴跌近60%」　蝦農：中國只用半價買

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／新莊婦清晨墜樓　肢體變形當場死亡

即／國1高科8車連撞　後方車流塞爆

驚險畫面曝！中油2.8萬噸油輪撞高雄港防波堤

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

遮車牌台3線狂飆　2超跑顏色太炫這下慘了

人夫主管車震+野戰女大生　允拿到父母遺產就離婚

彰化伸港小姊妹仍昏迷　四肢已出現萎縮

認真要學生要穿襪游泳　台東高中曝苦衷

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

106線自撞山壁　BMW i4爛毀畫面曝

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

桃園役男3年不出房門！　2度缺席徵兵體檢下場曝光

更多熱門

相關新聞

「好漢爺」展神威！摸黑偷香油錢　「錢都還沒花」老賊秒遭逮

「好漢爺」展神威！摸黑偷香油錢　「錢都還沒花」老賊秒遭逮

彰化縣永靖鄉公所旁有間金靈堂，供奉清治時期閩粵械鬥，無主奉祀英烈忠魂「好漢爺」，建廟至今189年，日前管理人發現一名70歲游姓阿伯鬼祟進入，使用釣魚線竊取功德箱內的財物，離去後又返回想再偷，錢都還沒花，當場被警方逮回送辦，鄉民得知後，議論紛紛，連英烈的錢都敢偷，大呼「報應」來了。

驚喜參戰龍舟賽！韓國瑜金句連發

驚喜參戰龍舟賽！韓國瑜金句連發

教練楊振銓參加中職測試會圓夢

教練楊振銓參加中職測試會圓夢

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

小開涉金錢糾紛　行口遭球棒隊3惡男闖入狂砸

噁男視訊裸聊　竊錄裸照要脅正妹「連結」

噁男視訊裸聊　竊錄裸照要脅正妹「連結」

關鍵字：

伸港小姊妹彰化秀傳醫院彰基醫院萎縮佛經

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

今全台有雨　「下最大」地區曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面