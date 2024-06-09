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彰化勇消連救2命！47歲男打籃球倒地無心跳　線上指導成功救援

▲男子打籃球休克昏倒，彰化消防局線上成功救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲男子打籃球休克昏倒，彰化消防局線上成功救援。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

端午連假第二天，彰化今(9日)下午發生2起身體不適送醫事件，1名47歲男子在東芳國小參加籃球賽，突然瞬間倒地昏迷，無呼吸心跳，現場球友以學校內的AED對其進行電擊，並在消防局人員線上指導下實施CPR，終於恢復心跳；另外在西南角大城鄉海堤有一名20歲女子身體不適，差點釀憾事，經消防緊急救回送醫挽回一命。

今日下午約5點左右，1名47歲來自嘉義的男子，在彰化市東芳國小參加籃球比賽，不明原因突然倒地昏迷，失去呼吸心跳，球友們經消防局人員線上指導下實施CPR，並拿取校內的AED進行電擊，終於恢復心跳，消防員到場立即接手搶救，送醫急救時人已經清醒，並打電話向家人報平安，將人從鬼門關救回令人振奮，消防員直呼「有大家合力把男子救回，真是太好了」。

而另一起則發生在大城鄉頂庄安檢所海堤附近，一名年僅20歲女孩也發生身體不適事件，一旁剛好有民眾發現立即通報119，到場將人緊急送往醫院救治。

消防局提醒民眾，最近天氣炎熱，在進行運動時一定要做好防曬，還要記得補充足夠的水分，才能避免酷熱中暑，若是自身有心臟的慢性病史，更要避免在正午時分做劇烈運動，以免發生意外。

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