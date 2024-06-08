韓國瑜親征龍舟賽！金句連發：立委開4次會「練就一身肌肉」

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

立法院長韓國瑜今（8）日，帶領國民黨及民眾黨立委南下彰化鹿港，參與一年一度的「鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽」開幕典禮，該活動已有47年歷史，是中台灣規模最大、歷史最悠久的龍舟錦標賽。而今年報名隊伍高達118隊，韓國瑜更是在立法委員與在場民眾的鼓勵下，脫下西裝，親身參與划龍舟比賽。

韓國瑜在致詞時表示，端午節有兩個重要的目的，一個是祈福，祈求國人平安；另一個是避邪，希望能在天地陰陽交接的時候，把邪氣避掉。他也期許，國人同胞能在端午節把所有不好的邪氣摒除在台灣之外，讓大家都能夠平安健康，心想事成。

▲上彰化鹿港國際龍舟錦標賽，立法院正副院長首度率委員參賽。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

在比賽中，由立法院副院長江啟臣擔任鼓手、國民黨立委黃健豪擔任奪標手的「立法院隊」，與彰化縣政府、南投縣政府和台中市政府代表隊進行友誼賽。令人驚喜的是，韓國瑜原本只負責「鳴槍」，不過卻臨時決定跟著大家一起參賽，他還幽默表示立法委員經過會期內4次開會，「都練就一身肌肉」。

比賽開始後，「立法院隊」大幅落後其他隊伍，一路「禮讓」到最後，最終拿下第四名，第一名則由王惠美領軍的彰化縣隊拿下。賽後韓國瑜也笑稱，立院三黨不過半，所以划船也一樣不同心。而江啟臣則承諾，明年將再組隊參加，「一定第一名。」

此次立法院組隊參賽，是因一個多月前，彰化縣長王惠美親自到立法院，透過國民黨立委謝衣鳳的安排，邀請韓國瑜與江啟臣參加鹿港的國際龍舟賽。王惠美的熱情感動了許多立委，因此大家決定一起組團參賽。韓國瑜表示，立法委員們都很樂意參加這項盛事，並將在比賽中全力以赴。

鹿港慶端陽系列活動已邁入第47年，其中的重頭戲是中台灣規模最大、歷史最悠久的國際龍舟錦標賽。今年報名隊伍高達118隊，將於6月8日至6月10日一連三天在福鹿溪進行激烈競賽，最高獎金為25萬元。