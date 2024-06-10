力行節能省水、污染防制及綠色採購　承萬尊爵酒店獲環保銀級標章

▲承萬尊爵渡假酒店取得今年南投縣第一個環保銀級標章。（圖／南投縣環保局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

因應永續發展及淨零議題，南投縣環保局積極推動轄內旅宿業者申請環保標章，今年由埔里鎮承萬尊爵渡假酒店拔得頭籌，率先取得銀級環保標章，提供民眾未來規劃前往南投的「綠色旅程」時，一處環保與永續的新選擇。

縣府環保局指出，承萬尊爵渡假酒店於112年已響應綠色辦公、環保旅店及環保餐廳措施，改善節能省水設備，並落實污染防制及綠色採購等作為，為縣內具有環保與永續理念的旅館之一，同年由該局開始進行輔導，成為埔里鎮首間取得服務類環保標章銀級的旅館。

環保局長李易書表示，南投縣為國內觀光旅遊重鎮，近年為讓民眾擁有優質的綠色旅遊環境，該局積極輔導轄內旅宿業者進行淨零轉型；他建議民眾出遊時可優先選擇環保標章旅館，支持具備環保永續經營理念的業者，也歡迎縣內旅宿業者加入行列，攜手共創營造綠色經濟循環的宜居永續環境。

環保局指出，環保標章旅館為環保標章服務類產品之一，申請過程須經第三方驗證，以符合國家規格標準，查核範疇包含企業管理、節能省水措施、綠色採購、危害物質管理、垃圾分類資源回收、污染防制、一次用產品減量與廢棄物減量等項目；環保標章旅館依服務場所之環保措施達成率不同，分為金級、銀級及銅級三個級別，目前縣內共有1家金級與4家銀級環保標章旅館，期望未來有更多業者共同響應，如有申請相關問題，可洽輔導專線049-2240330、環保局淨零綠生活計畫團隊諮詢。